KAKVE REČI TENISKE LEGENDE! "BALAVIM dok gledam Novaka" Alkarazov trener i bivši broj jedan rekao ono što ZAPAD NE SME DA PRIZNA!

Novak Đoković i Karlos Alkaraz ove sezone vodili su ogromne borbe, a to je doprinelo da se sada priča o jednom novom rivalstvu između Srbina i Španca. Od četiri meča koliko su igrali ove sezone, Novak je bio bolji u tri, ali je Španac uspeo da pobedi na Vimbldonu i tako spreči Noleta da osvoji sva četiri Grend Slema ove sezone.

Srpski teniser je pokazao Špancu ko je kralj tenisa i da još mora da radi pre svega na psihološkom planu kako bi došao do nivoa na kome je Novak. To je priznao i Alkarazov trener Huan Karlos Ferero koji je i sam bio broj jedan. U razgovoru za španski radio Kadena Ser nahvalio je Novaka i rekao da je trenutno bez premca.

- Polako ostajem bez reči kojima bih ga pohvalio. Balavim dok ga gledam kako udara lopticu, kako se kreće… Kada je mentalno kako treba i ne bavi se sporednim stvarima, to je čisto varvarstvo od tenisa! Način na koji se on nosi sa ključnim momentima u meču i tajmingom je jedinstven u svetu tenisa. Kvalitet njegove igre je impresivan dok u praktično svakom poenu stavlja ogroman pritisak na protivnika. Ne možete ga videti da promaši dva udarca zaredom. To vam govori koliko je dobar i koliko bolji još želi da bude - kaže Ferero.

Bivši teniser smatra da je Novak bez dileme najbolji u istoriji.

- Pogledajte njegovu karijeru… Na stranu brojke i trofeji, za mene je najbolji iako je to komplikovana tema. Možete da više volite Federera zbog stila igre, Nadala zbog posvećenosti i svega što je osvojio. Njihova dostignuća su neosporiva ali za mene je Novak najbolji u istoriji - poentirao je Španac.

Dotakao se i nedavnog okršaja njegovog igrača i Srbina.

- Igrati ovako na ovoj vrsti podloge zahteva ogroman uložen trud. Nije ovo nikakav izgovor ali očigledno je da nismo mnogo dobili od igranja u dvorani. Pretpostavljam da treba uložiti mnogo više vremena i truda u treniranje na ovoj podlozi. Kada je Karlos napravio dve vezane greške, meč je bio gotov… Svestan je koliko mora još da napreduje. Pre sve ga na psihološkom planu. Đoković je tu u ogromnoj prednosti. Svi znamo da je najbolji svih vremena a da je na ovoj podlozi još teže protiv njega. Ali polako, tek mu je 20 godina. Svake godine mora da ulči i da napreduje ako želi da bude najbolji - zaključio je bivši osvajač Rolan Garosa.

