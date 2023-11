"SVE ZAVISI OD TOGA KAKO ĆE..." Ovo zanima sve ljubitelje tenisa - oglasio se direktor Australijan opena, evo hoće li Nadal igrati

Navijači se i dalje nadaju da će na sledećem Australijan openu gledati Rafaela Nadala, a sada je o toj temi govorio i direktor turnira, Kreg Tajli.

On se nada da će u Australiji ipak igrati španski as, prenosi Skaj sports. Podsetimo, Rafa je upravo na pomenutom Gren slemu odigrao poslednji meč, u januaru ove godine.

Tada se povredio u drugom kolu na meču protiv Amerikanca Mekenzija Mekdonalda, i od tada ga nema na terenu.

- Rafael trenira, pažljivo ga pratim, verovatno svakodnevno, pošto je on važan igrač za naš turnir. On želi da igra, očigledno da planira da igra. Sve zavisi od toga kako će se izvući. Nadamo se da ćemo u narednih nedelju ili dve dobiti neku konkretnu potvrdu za to. Siguran sam da će Rafa biti ovde pošto neće propustiti priliku da ponovi ono što je uradio pre nekoliko godina - rekao je Tajli.

