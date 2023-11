VIĐAO SAM FEDERERA I NADALA VIŠE OD RODITELJA! Novak odgovorio Špancima na NEZGODNO pitanje o Rafi: NE MOŽEMO da budemo prijatelji

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, dao je opširan intervju za vodeći španski sportski list.

Uoči početka završnice Dejvis kupa koja je na programu u Malagi, Đoković je pričao o raznim temama u razgovoru za "Marku".

Dobio je pitanje koji je njegov naredni cilj kada su u pitanju rekordi.

- To je dobro pitanje. Verovatno rekord po broju titula. Želim da osvojim što više turnira i nadmašim Džimija Konorsa. Uvek su na horizontu rekordi koji se mogu oboriti. Isto tako, želim da imam svoje zapise i svoju istoriju, to je najvažnije. Da bih osvojio velike titule, moram da zadržim nivo intenziteta, posvećenosti i motivacije - rekao je Novak.

Osvrnuo se na reči Huana Karlosa Ferera, trenera Karlosa Alkaraza, koji je poručio da mladi Španac može da nauči puno stvari od Đokovića.

- Drago mi je što tako govori o meni. Veoma poštujem Ferera, bio je broj jedan. Uvek sam bio impresioniran koliko je bio profesionalan i ozbiljno se bavio tenisom. Očigledno je da je mnogo pomogao Alkarasu - ne samo da postigne uspeh već i da održi skromnost i šampionski mentalitet. Zahvaljujući Huanu Karlosu i vaspitanju koje nosi iz porodice, zreliji je nego što njegove godine sugerišu. Ima samo 20 godina, ali se na terenu ponaša kao neko ko ima mnogo iskustva i zrelosti.

foto: SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

Propustio je ove godine Đoković priliku da osvoji sva četiri grend slema u sezonu pošto je upravo Alkaraz bio bolji od njega u finalu Vimbldona.

- Ne žalim. Trudim se da gledam napred i u svim velikim finalima koje sam izgubio uvek postoji razlog. Pokušavam da učim iz toga i iskustvo gubitka u finalu grend slema me još više motiviše. Izgubio sam na Vimbldonu i od tada sam dobio sve osim meča sa Sinerom u grupnoj fazi u Torinu. Ako analiziram godinu, mogao bih da kažem da je bilo dobro za mene što sam izgubio od Karlosa jer me je to motivisalo za ostatak sezone.

Stiglo je i zanimljivo pitanje vezano za Novakove reči iz prošlosti da ne može da bude prijatelj sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

- Tačno je da ne možemo da budemo prijatelji, jer sa prijateljima pričate o svemu, dobrom, lošem, svojim tajnama... Sa rivalima vam nije baš prijatno da sve to otkrivate. U poslednjih 15 godina video sam više Nadala i Federera nego svoje roditelje. To znači da su oni bili veoma važan deo mog života i karijere. Neverovatno poštujem njih i rivalstvo koje smo održavali tako dugo. Bio je to veoma dug zajednički put i kada okačimo reket videćemo to na opušteniji način.

foto: Profimedia

Dugo se već priča o povratku Nadala koji je propustio celu sezonu zbog povrede.

- Mislim da bi mnogi voleli da to bude na Rolan Garosu. Što da ne? Mada ako mi date izbor, rekao bih bilo gde drugde. Rolan Garos ne bi bio loš, ali Nadal je igrač koji je tu pobedio najviše puta u istoriji turnira. Mislim da će svako mesto biti neverovatno i za nas i za svet tenisa. To bi bilo kao neka vrsta poslednjeg plesa. Ne znam koliko ćemo još puta imati priliku da se suočimo i da li ćemo to učiniti. Nadam se jer je to ono što svi žele, pa tako i ja.

Još uvek srpski teniser veruje da može da dođe do "Zlatnog slema".

- Da li je bilo realno misliti da ću ove godine osvojiti tri od četiri grend slema? Pre pet godina ili čak pre godinu ili dve, ljudi nisu mislili da je to moguće. Poznajem sebe i znam da ako se osećam dobro fizički i psihički, sposoban sam za to. Ne želim da zvuči kao da ne poštujem moje rivale. Znam da se hiljade igrača bore za isti cilj, ali znam ko sam i verujem u sebe - zaključio je Novak Đoković.

Kurir sport

Bonus video:

00:03 Novak, navijači, Srbija, zastava