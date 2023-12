DAVAO NOVAC NOVAKU KADA JE "GORELO", ĐOKOVIĆ NESTVARNO LIČI NA NJEGA: Srbin ga NIJE ZABORAVIO, plakao je kao kiša kada je PREMINUO

Novak Đoković je bio posebno vezan za deda Vladimira koji je preminuo, zbog njega je plakao, a kažu da mnogo liči na njega.

Srbin ne zaboravlja čoveka koji je među najzaslužnijima što je postao najbolji teniser svih vremena. U pitanju je njegov deda Vladimir koji je preminuo u aprilu 2012. godine. Nole je dao opširan intervju za "60 minutes", a na njihovom "YouTube" kanalu objavili su i snimak prethodnog intervjua koji je objavljen baš 2012. godine, pre Vladimirove smrti.

Mnogi fanovi su to videli i komentarisali su koliko njih dvojica liče.

Tragičnu vest o smrti dede Đoković je saznao na treningu pred meč protiv Aleksandera Dolgopolova (Ukrajina) na turniru u Monte Karlu. Spekulisalo se tada da će odustati od takmičenja, nije to učinio. Pobedio je u tom meču, onda je podigao ruke visoko ka nebu i počeo da plače. Svi su odmah znali o čemu se radi. Nije mogao da izdrži i da sakrije emocije. Na tom turniru došao je do finala, izgubio je od Rafe Nadala, ali je nedugo zatim podigao titulu u Majamiju.

"Ovo je trofej za mog đeda Vladu koji mi je uvek bio izvor pozitivne energije. Moj heroj i idol, od malih nogu me je naučio da se nikada ne predajem. Ovo je za tebe moj Vlado", izgovorio je tada Đoković sa knedlom u grlu.

Vlado je rođen u Zvečanu na Kosovu i Metohiji, kada je bio mlad dobio je posao u Beogradu i tu se preselio i osnovao porodicu. Vlado mu je deda sa očeve strane, odnosno on je otac Srđana Đokovića.

U jednom od intervjua iz 2010. godine je Vladimir pričao o svom unuku.

"Bio je talentovan za tenis od malih nogu, da me ubijete ne znam otkud mu to. Niko u porodici nije izuzetan sportista. Njegov otac Srđan i stric Goran bili su strašni skijaši, ali rekreativno. Sećam se da ga je Jelena Genčić primetila kada je imao pet godina i da je rekla Srđanu da ga odmah dovedu na trening", rekao je Vlado.

On ga je vodio na treninge u tim godinama.

"Svaki bogovetni dan smo išli. Roditelji su mu u to vreme imali palačinkarnicu na Kopaoniku, nisu mogli da budu u Beogradu i da ga vode na treninge. Video sam da mu je baš bilo stalo i zato mi nije bilo teško da ga vodim na časove. Bio sam mu podrška u svemu, davao sam mu pare kad je trebalo, nije to zaboravio. On i Jelena su lep par, volim da kažem da je najzaslužnija za sve što je postigao, prati ga, podržava, pomaže, lep su par."

Imao je samo hvalospeve na račun svog unuka.

"Nikada nije dolazio u Beograd, a da me ne podseti, makar i na pola sata. Kad pobedi, radujemo se zajedno, kad izgubi, hrabrim ga, kažem mu da će biti i pobeda. Srećom, više je slavlja. Ljudi kažu da je lep na mene i da voli da se šali kao ja. Ako tako kažu, ja nemam ništa protiv", našalio se za kraj tog intervjua Vlado.

Kasnije je Novak Đoković 2016. godine prestižnu nagradu Laureus posvetio upravo svom dedi Vladimiru.

