"NE SMETA MI ŠTO JE BEKER BIO U ZATVORU" Rune bez dlake na jeziku o saradnji sa Novakovim bivšim trenerom: Šta god da je radio...

Mladi teniski as Holger Rune govorio je o saradnji sa legendarnim nemačkim teniserom i trenerom Borisom Bekerom.

Sredinom oktobra talentovani Danac započeo je saradnju sa bivšim trenerom Novaka Đokovića u nadi da će mu pomoći da unapredi svoju igru.

Istakao je da mu je dosta pomogao u finišu sezone i ima velika očekivanja u 2024. godini.

"Imao sam tešku sredinu sezone, bilo je potrebno da on dođe kako bih počeo da napredujem. Sjajan je trener. Radili smo dobro, uzbuđen sam zbog budućnosti. Sve je nekako više mentalno i taktički, pre nego tehnički. Naravno da uvek ima par saveta, naročito za servis. On je servirao odlično, ali dosta se radi na psihologiji", dodao je Holger.

foto: Shutterstock, EPA/DAVE HUNT

Rune je izjavio da mu ne smeta to što se i dalje mnogo govori o Bekerovom boravku u zatvoru.

"Znam mnoge igrače koji ga zaista vole. Volim ga i ja. Šta god da je radio van terena, ne moram da imam mišljenje o tome, jer sam ga unajmio da me trenira, ništa drugo. On je sjajan, zaista je dobar čovek. Ako ga ljudi gledaju krot to, pogrešno je, jer ima veliko srce i sjajan je trener", rekao je danski teniser.

foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kurir sport/B92

