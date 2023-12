NISAM LIČIO NA SEBE KAD SAM UŠAO U PROSTORIJU! Đoković prvi put ispričao HIT PRIČU: Otvorio sam flašu i čep me umalo pogodio u oko

Ugledni francuski list "L'Ekip", nedavno je odao priznanje Novaku Đokoviću proglasivši ga najboljim sportistom na svetu u 2023. godini.

Srbin je izabran ispred devetorice vrhunskih takmičara iz različitih sportista, a u intervjuu za pomenuti list, govorio je i o sportistima na koje se ugledao dok je odrastao.

- Moja tri idola iz detinjstva bili su Pit Sampras, Majkl Džordan i Alberto Tomba. Cenim Muhameda Alija, koji je ostvario neverovatna dostignuća, ali i društveni uticaj inspirišući mnoge ljude hrabrošću i integritetom. Veoma ga poštujem. Patio je zbog toga, osuđivan je na zatvor, prolazio je kroz mnoga iskušenja. I zbog toga se ljudi još više identifikuju s njim. Stavio je svoju karijeru na ivicu sa jakim uverenjima - rekao je Đoković, pa govorio o čuvenom italijanskom skijašu, čije ime se na ističe među legendama koje je nabrojao Novak:

- Alberto Tomba! Bomba! Fantastičan čovek. Upoznao sam ga prvi put u Srbiji, pre petnaestak godina. Još ga se sećam. Bila je to večera gde je bilo puno ljudi. Sedeo sam pored njega, super srećan, a on tako zabavan! Pričao mi je o svemu osim skijanja. Hteo sam da naučim par tehničkih stvari. Ali on mi je rekao: "Ne, ne skijanje, pričajmo o zabavama, pričajmo o životu!" Dogovorili smo se da ćemo jednog dana zajedno skijati. Nadam se da će taj dan doći, jer pre ili kasnije ću se vratiti na stazu. Igrao sam tenis sa Pitom Samprasom, moram skijati sa Tombom i igrati košarku sa Džordanom. Posle toga, možda ću se povući iz svih sportova.

Osim zapaženih rezultata na terenu, Đoković je tokom 2023. godine imao i pojavljivanja na zanimljivim događajima iz drugih sportova.

- Prisustvovao sam finalu Svetskog kupa u ragbiju u Parizu. Bilo je to prvi put da sam video ragbi meč uživo. Nisam mogao ni da zamislim fizički deo, zvuk udaraca koje čujemo... To je tako brutalno... Neverovatno. Takođe sam bio pozvan na ceremoniju Zlatne lopte. Rekli su mi da sam prvi izvan fudbala. Tako da, vau! To je bio neverovatan i lep trenutak. Tokom Rajder kupa u Rimu takmičio sam se sa timom Evrope. Nisam igrao golf praktično godinama, nisam znao da li mogu da nastupim pred ljudima, kako ću se nositi sa pritiskom, ali golf je drugačiji. Plašio sam se da moj udarac ne pogodi nekoga u glavu. Ponovo sam uzeo tri ili četiri časa golfa, nakon US Opena, u Srbiji i već sam bio na pristojnom nivou, pa sam pristao.

Objasnio je potom kako je u Rimu bio prerušen u konobara sa namerom da iznenadi tim Evrope na Rajder kupu.

- Želeli smo da to bude iznenađenje. Ali bilo je manje-više poznato nekoliko dana ranije. Pitali su me novinari, rekao sam im da sam tek došao da igram. Morali smo da promenimo planove i odlučili smo da to uradimo na originalan, zabavan način. Smislili smo maskiranje. Trebalo mi je skoro sat vremena da se spremim, sa šest-sedam ljudi, sa šminkerima, frizerom, stilistom. Obukao sam se kao konobar koji donosi poslugu u sobu, stavili smo jastuke na stomak da budem deblji. Nisam više ličio na sebe - prisetio se Novak i nastavio:

- I tako sam ušao u prostoriju, gurajući kolica, spreman da poslužim šampanjac. Kada sam otvorio prvu flašu, čep je izleteo, umalo me udario u oko, odbio se o plafon. Morao sam da spustim glavu da ne bih privukao pažnju. Prvo me niko nije prepoznao, a onda me je član tima pitao: "Da li ste dobro, gospodine?" Odgovorio sam na italijanskom. Prvo sam služio supruge i devojke, od kojih me je jedna malo čudno pogledala i tada su glasine počele da se šire. Rori Mekilroj me je prvi primetio. Rekao je: "Mogu li i ja da dobijem čašu?" Okrenuo sam se, uzeo reket koji sam doneo i počeo da udaram voleje u zid. Svi su aplaudirali, to je bilo veliko iznenađenje.

