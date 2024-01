"NIJE ŽELEO DA MI DA MEDICINSKU POMOĆ" Đoković otkrio zbog čega je POBESNEO na fizioterapeuta - tražio je jednu stvar, a dobio...

Novak Đoković poražen je od Aleksa de Minora na Junajted kupu (6:4, 6:4), a posle neuspeha Natalije Stevanović protiv Ajle Tomljanović (6:1, 6:1), Srbija je završila učešće u četvrtfinalu, a Australija je otišla dalje.

Đokovića je danas tokom meča protiv De Minora mučila povreda, a u jednom momentu srpski teniser ušao je u manju raspravu sa fizioterapeutom.

Sada je objasnio zbog čega je došlo do nesuglasica.

„Tražio sam medicinski tajm-aut, ali je on rekao da ne mogu da ga dobijem. Možete da dobijete pauzu samo ako povreda već postoji, objasnio mi je. Nisam razumeo šta to znači. Rekao je da sam mu rekao da se popravlja, pa da zbog toga ne misli da treba da dobijem medicinski tajm-aut. Rekao sam da se popravlja pre meča, ali kada je meč počeo juče i posebno danas se pogoršalo, pa mi je bio potreban tretman. Nije želeo da mi da medicinsku pomoć. To je sve, više od toga ne mogu da kažem“, pojasnio je Đoković.

