NOVAKOV "LET KA 25. TROFEJU" U MELBURNU! Analiza žreba za AO - očekuje nas SLATKA NESANICA i niz uživanja, ali će VREDETI!

Ishod žreba za Australijan Open 2024 u muškom singlu nam je potvrdio zbog čega je izuzetno važno da Novak Đoković ostane svetski broj 1 – ili barem 2 – u nikad više izjednačenoj konkurenciji na novoformiranoj svetskoj muškoj teniskoj sceni.

Kako su teniske priče, odnosno bajke, o značajnom povratku Nadala u teniska zbivanja stavljena na pravo mesto (barem do sezone na šljaci), jasno je da će diktat na njoj biti oblikovan od strane top 10 igrača, plus onih koji budu bili pretendenti na ulazak u sam svetski vrh, koji su se nametnuli kroz takmičenja u poslednje 2 godine. Kako smo svesni toga sa koliko kvalitetnih izazova je Novak bivao suočen u tom periodu od strane tih igrača, jasno je koliko je bitno da bude postavljen pri samom vrhu te piramide, kako bi tek u samoj završnici za njega ciljnih i ključnih Grend Slemova bivao izazvan od strane najboljih posle njega (četvrtfinale, polufinale, finale) pod uslovom da uspeju da iskoriste prethodne mečeve turnira da podignu formu do željenog nivoa i nadgrade faktor iskustva kako bi to postajalo stvar vrhunske rutine.

foto: EPA Joel Carrett

Opšti osvrt na protivnike koji čekaju Novaka Đokovića u njegovom „letu ka dvadeset petom“ trofeju u Melburnu nam daje za pravo da zaključimo da je nešto slično bilo očekivano, što je samo po sebi povoljna okolnost. Ulazak u takmičarski ritam kroz slalom među igračima bez važnijih referenci u nastupima protiv njega na Slemovima (kvalifikant, Popirin, Ečeveri) ili kolega iz starije generacije koji će lepo izgledati na programu mečeva dana (Marej ili Monfis u 3. kolu) je ono što Novak priželjkuje – a kome, kada je potpuno zdrav takvi mečevi u Melburnu predstavljaju jače treninge pred kraj prve i početak druge nedelje takmičenja. Sa izuzetkom Šeltona i Manarina (potencijalnih protivnika u 4 kolu), ništa posebno ne bi moglo da se kaže ni za aktuelnu formu protivnika koji bi mogli da stoje na putu, gde je činjenica da bi igrao protiv njih na svom omiljenom Grend Slemu ponovo, veliki faktor prednosti za desetostrukog šampiona i protiv takvih igrača, u nadi da mu neće biti baš tada zakazan njemu ne toliko omiljeni dnevni termin nastupa.

I da se to desi, a ne bi bilo prvi put, Novak će znati kako da pobedi i protivnika i sebe kako bi došao u njemu dobro poznatu poziciju da pripremi „nišanske sprave“ za ono što bi ga čekalo u poslednja 3 meča, a u ovom slučaju bi bio prošlogodišnji finalista Cicipas ili odlično poznati Tejlor Fric (8-0 za Novaka do sada). U takvom meču bi Novak „otvorio ceo pasijans“ svog teniskog repertoara – prevasnodno oslanjajući se na učinkovit servis i ritern, ali i superiornu strategiju i njeno profesorsko izvođenje – kako bi svima koji su do tada pomno pratili turnir bio priređen utisak „već viđenog“ pod uslovom da je naš as potpuno zdrav. Jer uz dužno poštovanje potencijalnim protivnicima u polufinalu iz njegovog dela žreba (Rubljev, De Minor, Siner) koji su u poslednje vreme ostvarili selektirane uspehe u mečevima protiv Novaka na takmičenjima raznih nivoa (mastersi, Dejvis i Junajted Kup) jedino u slučaju da nije tako bi Novak bivao nešto drugo osim teniske „velike bele ajkule“ koja bi se kao svojevremeno protiv Nadala, Federera i Mareja obrušila na sve što joj stoji na putu do ciljnog plena.

Konačna prepreka do istorijskog 25. Grend Slema za Novaka bi po očekivanjima bila dostojna prilike i prigode, o detaljima koje će biti više primereno pričati i pisati kada do nje i dođe jer je trenutna forma projektovanih Alkaraza ili Runea ipak potpuna nepoznanica u ovom trenutku, pogotovo imajući u vidu krivudav put obojice na poslednjim takmičenjima na kojima su učestvovali i ishodima mečeva protiv Novaka (Pariz, Torino). Obojici se može desiti da ne dobace ni do polufinala što bi nešto teže bio slučaj sa preostalom dvojicom konkurenata za finale (Medvedev, Zverev), iako se popularni „Medved“ dosta neslavno oprostio od navijača u Melburnu ranim izlaskom sa turnira prošle godine. Za razliku od njega Zverev ove godine puca od samopouzdanja i dobre forme osvojivši Junajted Kup u velikom stilu, pa će biti interesantno videti da li bi ulaskom u finale potvrdio novi nivo teniske zrelosti i sabranosti koje su mu na Slemovima značajno nedostajale do sada, uz neosporno visok nivo teniskog umeća (pobedivši Novaka u 4 od 12 dosadašnjih velikih mečeva). Iako su i Siner i De Minor osetili slast pobede protiv Novaka u tamičarskim mečevima u poslednje vreme – sva je prilika da bi iskusniji Medvedev i Zverev mogli da budu „džokeri“ onima koji bi se kladili na protivnike srpskog „džokera“ u završnici ovog turnira. Sve u svemu o Novakovom uspehu će i ove godine najviše odlučivati sam Novak, koji već danas kreće u nastavak svoje „ofanzive šarma“ kroz još jedno izdanje humanitarnog događaja „Novaka i prijatelja“ na Rod Lejver Areni kako bi i publika bila pripremljena da stane na njegovu stranu u što većoj meri kada se 28.januara bude ispisivala teniska istorija.

U Novakovom delu žreba će biti zanimljivo videti da li bi Korda, Beretini (Cicipas 1. kolo), van de Zanšlup (Siner 1. kolo) , Jubenks i Hačanov mogli pozitivno da iznenade tokom svog boravka u njemu ali je teško očekivati da bi neko od njih mogao da se plasira u četvrtfinale ili polufinale. „Kod Alkaraza“ ćemo pomno pratiti hod kroz žreb našeg Lasla Đerea (Rune 2. kolo, pa eventualno Hurkač osmina finala – baš teško čak i za Lasla sa Ju Es Opena 2023), a osim njega sjajnog „komšu“ Dimitrova (osvojio Brizbejn, opet onaj stari), Ože-Alijasima i ostale nosioce Norija, Lehečku, Pola, Ruda i preostale Srbe u glavnom žrebu Lajovića i Kecmanovića, čiji žreb bi mogao da ih „vidi“ i u trećem kolu prvog Grend Slema sezone ako bi odigrali svoj reprezentativni tenis. Njima bi po svemu viđenom mogao da se iz kvalifikacija pridruži odlični Hamad Međedović, uz nadu da ga žreb neće voditi baš na njegovog mentora Novaka Đokovića već u prvom kolu.

foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kod dama se i ove godine u Melburnu očekuje da će glavnu reč voditi najveće favoritkinje Švjontek, Sabalenka, Gof, Ribakina, Žabur i Pegula ali se svašta može očekivati i od preostalih istočnoevropljanki, Kineskinja (Žang, Kasatkina, Krejčikova) - pa možda i zdušno bodrene Sakari u drugom najvećem grčkom gradu na svetu da i ovaj Australijen Open učine veoma neizvesnim. Da će nivo ženskog tenisa biti izuzetno visok, a iznenađenja ponovo česta i poželjna, u to ne treba sumnjati, u sezoni koja će biti otvorenija nego ikada u poslednjih 10 godina. I ovde očekujemo plasman naše Olge Danilović kroz kvalifikacije – uz na izgled veoma povoljan žreb i razvoj situacije u preostala 2 kola.

„Let ka 25“ Novaka Đokovića i slatka nesanica će vas pratiti i ovog januara – pa se spremite na niz uživanja i uzbuđenja koje vam sleduju iz Melburna u naredne dve nedelje! Idemooo!

Kurir sport / Vuk Brajović

