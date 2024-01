STRAŠAN SERVIS I ONAJ PRAVI NOVAK! Đoković je odigrao BRUTALNO, a jedan podatak POSEBNO RADUJE!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Olakšanje za ljubitelje Novaka Đokovića i one koji priželjkuju da naš as ispiše novu zlatnu stranicu teniske istorije u Melburnu 28. januara usledilo je već početkom trećeg seta meča trećeg kola protiv Tomasa Martina Ečeverija – jer se iz svega viđenog moglo jasno zaključiti da je naš as podigao igru i pogled ka trofeju Normana Bruksa po prvi put od kada je otpočeo svoju trofejnu kampanju ovde ove godine.

Savladan je protivnik koji je i ovoga puta pokazao strahopoštovanje prema svom idolu, kome se ruka previše puta stegla da bi došao i do barem jedne brejk-lopte protiv Novaka – i koji je poslužio svrsi da Novak uđe u željeni ritam igre, otvori više strateških varijanti kroz prilike koje je stvarao i koje mu je Argentinac omogućavao, isproba više elemenata miksovanja igre i osvajanja poena posle reakcije protivnika (najčešće viđenih na mreži) i sinhronizuje servis i ritern sa razmenama – od kojih su se neke pokazale kao uspešan test izdržljivosti posle vidnih problema sa virusom iz prethodnih kola. I večeras je nekoliko puta “radila maramica” kao i čaj koji mu je menadžer Majk Meden uručio odmah po izlasku sa stadiona, ali je virus skoro u potpunosti stavljen “ad acta” i to svakako ohrabruje pred naredni fizički zahtevan meč narednog kola.

foto: WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Najvažnije što treba izvući iz ovog meča je – povratak statističkih pokazatelja pri servisu i riternu koji krase pobedničku igru Novaka Đokovića. Bez ijedne duple greške i uz 10 asova, Novak je ostvario 68% ubačenih prvih servisa, a od njih je realizovao izvrsnih 86% i korektnih 59% na drugi. Prosečna brzina prvog servisa je bila veoma dobrih 192 km/h, drugog standardnih 157 km/h – a najbrži servis mu je bio 208 km/h. Ečeveri je uspeo “malo” da se zakači na Novakov drugi servis i time “dogurao” do taj-brejka u trećem setu, uz to ostvario i 13 asova – pa je to bilo sasvim solidno za njihov prvi Grend Slem susret.

Da je Novak bio mnogo agresivniji nego što je bio slučaj od početka Australijan Opena svedoči i činjenica da je osvojio 17 od 20 poena koje je odigrao na mreži, a uz to i 12 vinera više od Tomasa (34) uz nešto veći broj neiznuđenih grešaka (35 naspram 29) što potvrđuje želju za dominacijom u toku igre. 72 puta je vratio servis protivniku, osvojio njih 21, i imao 100% realizaciju smečeva i dropova iz forhenda (po 2) – po čemu se vidi mnogo veći nivo spremnosti u vraćanju početnog udarca protivnika. Iz bekhenda sa osnovne linije je poentirao 5 puta, dva puta uzeo poen pasing-šotom a jedan drop uspešno konvertovao u poen. Ovo govori o tome koliko se Novak osećao komforno na terenu i igrao raznovrsnu igru protiv tenisera čiji mu stil svakako odgovara i pogoduje pred naredne izazove – iako je jasno ocenio da nije u potpunosti zadovoljan svojom igrom. Jer, ako se setimo finalnog Mastersa u Torinu, u mečevima protiv Alkaraza i Sinera koji su značajno teži protivnici od večerašnjeg, njegova statistika servisa, poena iz razmena i vinera je bivala i za do 10% viša – pa je jasno šta Novak podrazumeva pod odličnim a šta ne.

foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Ono što nas je možda najviše obradovalo posle ovakvog nastupa je činjenica da se i ovoga puta Novaku blago otvorio žreb time što će umesto očekivanog Šeltona ukrstiti rekete sa Francuzem Adrijanom Manarinom, koji je favorizovanog Amerikanca pobedio posle zaostataka od 2:0 u setovima. Protivnik koji je 4 puta (3 puta na travi i jednom u Sinsinatiju) do sada gubio od Đokovića u periodu kada je Novak imao i sjajne i komplikovane momente u karijeri (2016. – 2018.) je svakako opasan na svoj jedinstven način, gde nastoji da protivnika “uvuče” u svoj tempo i zonu igre, umrtvi razmene izuzetno ravnim i preciznim udarcima koje izazivaju na pokušaj ubrzavanja i grešku – i pre nego što ste svesni – rezultatski se odmakne taman toliko da uđete u novu seriju grešaka u nastojanju da ga stignete.

Novak je kroz godine naučio da bude i strpljiv i prodoran kada igra protiv takvih igrača to nalaže, i kako se vraća u stanje dobrog zdravlja – očekujmo da će protiv Manarina biti “onaj stari” a njegova poruka narednim protivnicima – ona prava!

Kurir sport / Vuk Brajović

BONUS VIDEO:

02:20 MOŽE LI NOVAK SLEDEĆE GODINE DA PRESKOČI FEDERERA U BROJU OSVOJENIH TITULA? Brajovć: Moguće da će disati za vratom i Konorsu!