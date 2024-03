"NOVAK JE MANIJAK, TAKAV JE 20 GODINA" Legendarni as ponovo ŠOKIRAO IZJAVOM - nekad kritikuje Đokovića, nekad ga hvali a sada...

Nekadašnji teniser Endi Rodik često komentariše Novaka Đokovića, nekad u pozitivnom, nekad u negativnom smislu.

Đoković od početka sezone nije osvojio titulu, što je neuobičajeno za najboljeg tenisera ikada.

U Indijan Velsu ispao je u trećem kolu, nakon čega je odlučio da preskoči Masters u Majamiju.

O srpskom asu govorio je Endi Rodik u svom podkastu sa novinarom Džonom Verthajmom, i tom prilikom je rekao da je srpski as vrlo dobro zna šta radi.

"Bio je na NBA meču, menjao je dres i reket sa Stefom Karijem. Uradio je mnogo PR programa tokom te nedelje u Indijan Velsu. I svi kažu, 'trebalo bi da se koncentriše'. Ne mora on ništa. Zna šta bi trebalo da radi, da bi sebe doveo u poziciju, on je u svojoj 'eri legata'. To ne znači da ne može da nastavi da dominira, zar ne? Zna šta da radi, poraz će ga oneraspoložiti, ali da, tu je i porodica koja uzima primat, on ima 36 godina", kaže Rodik.

Rodik je ovog puta lepim rečim govorio o Đokoviću, i istakao da razume njegovu želju da upozna Karija.

"On je manijak, od početka do kraja, takav je 20 godina, na dobar način. Mislim to u vrlo pohvalnom smislu. Nolefams, molim vas da ne idete na Tviter da me razbijete", našalio se Rodik i nastavio.

"Svako ko kaže da posle takvog poraza nije trebalo da ide na meč Voriorsa i druži se sa drugima koji su među najboljim svih vremena, zvuči glupo. To je glupo, jer znate, on je odrastao. Ako želi da radi nešto, on zna šta bi trebalo to da bude", zaključio je Rodik.

