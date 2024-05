NE BIH DA VRŠIM PRITISAK NA RAFU, ALI... Federer surovo iskreno o Nadalu: Znam kako sam se ja osećao na kraju!

Legendarni španski teniser Rafael Nadal učestvovaće na Rolan Garosu i njegov nastup izaziva veliku pažnju javnosti. Svoje mišljenje o predstojećim Rafinim iskušenjima dao je i Švajcarac Rodžer Federer.

- Da li Rafa može odigrati dobro na Rolan Garosu? Mislim da može. Dan pauze između mečeva je baš ono što mu je sada potrebno. Tu su i potencijalnih pet setova u svakom meču i to je još jedno pitanje na koje ni on nema odgovor. Ali uvek je na Rolan Garosu imao prednost u odnosu na sve i ja i dalje mislim da može odigrati dobar turnir. Ne bih da vršim pritisak na njega, iako mislim da može se nosi sa tim - rekao je Rodžer za francuski Telematin, pa dodao:

- Nije problem u njegovom stilu igre, to se ne dovodi u pitanje, ali izdaleka imam utisak da je njegov najveći problem oporavak.

Zatim je govorio i o povlačenju legendarnog španskog tenisera.

- Znam kako sam se ja osećao na kraju, ali je možda moj prekid karijere (zbog problema sa kolenima) bio drugačiji. Vidim da on zaista jako želi da to bude na terenu. Ako kaže "zbogom", on će to učiniti na terenu a ne na kauču, i to mi se dopada jer je daleko od vrhunske forme. To je zaista velika profesionalna odluka koju je izabrao, način na koji to želi da uradi. Voleo bih da završi karijeru onda kada je to zamislio sa svojom porodicom i svojim timom. Voleo bih da igra duže od onoga što mu prognoziraju mnogi. Čuo sam mnoge stvari: da bi mogao da završi karijeru baš na Rolan Garosu sada ili posle Olimpijskih igara kao i to da će igrati i naredne godine, čemu se zaista nadam. I dalje sam veliki Rafin fan - zaključio je Rodžer Federer.

