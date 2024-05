"OSETIO SAM TO 24 PUTA U KARIJERI DO SADA" BRUTALNE reči Novaka Đokovića pred prvi meč na Rolan Garosu - protivnici, čuvajte se!

Novak Đoković nalazi se u Parizu gde će pokušati da stigne do novog grend slem trofeja na Rolan Garosu.

Srpski as će prvi meč na Rolan Garosu odigrati u utorak, protiv francuskog tenisera, Pjera Ig-Erbera.

Novak će se danas obratiti medijima po prvi put u Parizu, a konferencija je zakazana za 16.20.

- Znam za šta sam sposoban, posebno na Grend slemovima, obično igram najbolji tenis na Grend slemovima. U većem delu karijere sam to radio, to je cilj. Već neko vreme pričam da na šljaci želim da budem najbolji u Parizu. Prošla godina bila je odlična, posebno na Rolan Garosu. Nadam se da ću imati sjajan turnir. Naravno da utiče to što ovih pet meseci mog tenisa nije bilo baš sjajno. Zato imam pristup koji je fokusiran na stvarima dan po dan, kako bih došao što dalje na turniru", rekao je Novak na početku konferencije pa dodao:

"Ne bih to nazvao rupama na putu, već možda nekim preprekama. Uvek sam se radovao sledećem izazovu i onome što je potrebno da bih bio bolji nego nedelju dana pre toga. Tako razmišljam oduvek. Neće stati dok ne prestanem da se bavim tenisom. To je jedini način na koji znam kako da se ponašam kao teniser i da se takmičim na najvišem nivou. Znam svoje kvalitete, znam za šta sam sposoban i ako se budem osećao na pravi način fizički, mentalno, na meču, ponekad treba i malo sreće. Sve to zajedno donosi titulu na Grend slemu, osetio sam to 24 puta u karijeri do sada. Znam tačno šta treba da uradim kada igram na slemovima. To je drugačije takmičenje i turnir, razlikuje se od drugih turnira. To je to".

Pričao je Novak o tome kako se nosi sa porazima.

"Potrebno je da budeš otporan, da se boriš, da ne odustaješ. To je život, baca razne izazove ka tebi, u ovom slučaju kao profesionalni teniser moraš da se navikneš da ćeš više gubiti, nego pobeđivati. Ako imaš nekoliko sezona gde pobeđuješ i osvajaš više od pola turnira na kojima igraš, onda imaš sreće. Većina tih turnira, na godišnjem nivou je manja od 50 odsto u smislu pobeda na takmičenjima. Moraš da se navikneš na taj osećaj poraza, da gubiš. Ima mnogo turnira, povreda, karijere traju dugo. U mom slučaju sam imao samo jednu veliku povredu koja je počela 2016. godine, pa sam napravio pauzu od šest meseci, imao sam operaciju 2018. godine što je uticalo na moju mehaniku servisa. Morao sam da se adaptiram na sve, pao sam na rang listi, morao sam da idem ispočetka na neki način. Imao sam neke situacije u karijeri gde sam morao da nađem svež početak. Uspevao sam ranije u tome. Nekada ranije, nekada kasnije. Ali sam uspevao da nađem pravi način razmišljanja i pokušaću to da iskoristim, to iskustvo. Imam dosta iskustva, dugo igram. Bilo je uspona i padova, oscilacija. Koristiću to na pozitivan način za nastavak sezone".

A što se tiče očekivanja u Parizu?

"Teško je da pričam kakva su očekivanja. Malo me je sramota da kažem šta su moja očekivanja. Sve osim titule za mene nije zadovoljavajuće, tako je oduvek bilo. Znam to. Zvučaće arogantno, ali imam karijeru koja tome govori u prilog. Kada igram na najvišem nivou i sada, to je glavni razlog što želim da nastavim da pišem istoriju, da osvajam titule. Pariz je jedna od tih tutla, zato su moje želje i ciljevi uvek isti. Sada moram da snizim očekivanja. Kada to kažem, mislim na to da ne razmišljam o turniru previše, da ne idem daleko, nego da idem meč po meč. Nisam igrao konstantno dobro duže vreme. Potrebno mi je to, da bih imao šansu da dođem do finala".

Najbolji teniser planete odradio je i danas jedan lakši trening, a sparing partner bio mu je Italijan Flavio Koboli.

Podsetimo, povukao je dva neočekivana poteza Đoković pred Rolan Garos, iz tima je odstranio Nenada Zimonjića, a priključio je Borisa Bošnjakovića i videćemo koliko će mu ova promena doneti.

