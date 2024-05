ĐOKOVIĆ O OVOJ TEMI NIJE ŽELEO DA PRIČA! Novinari ga pitali o velikom PROBLEMU, Srbin izbegao da odgovori: Ne bih to komentarisao

Najbolji teniser ikada, Novak Đoković, danas se obratio novinarima u Parizu pred svoj prvi meč na Rolan Garosu.

Govorio je Đoković o brojnim temama, a u jednom momentu dotako se svog fizičkog stanja.

Đoković ove sezone nije osvojio niti jedan trofej, a navijači svetskog broja često su pričali o problemima sa kondicijom, koje Novak u poslednje vreme i te kako ima.

"Ima nekoliko razloga i stvari koje su se dešavale. Ne želim da otvaram pandorinu kutiju i da pričam o tim stvarima. Želim da se fokusiram. Šta je bilo, bilo je, to je prošlost. Ne mogu da utičem na to. Probaću da ispravim sve nedostatke, na tome radimo, nadam se da će to značiti dobre rezultate ovde", rekao je Đoković.

Đokoviću su u Ženevi drhtale ruke, ali o tome nije želeo da priča.

"Ne bih to komentarisao. Zahvaljujem ljudima koji se brinu, koji pružaju podršku. Druge stvari zdravstvene prirode zadržavam za sebe", dodao je on.

Kurir sport

Bonus video:

00:11 Novak izlazi iz Urgentnog centra