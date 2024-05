IDE U PENZIJU, ALI NEĆE U POTPUNOSTI ODUSTATI OD TENISA! Dominik Tim uspeo da uteši svoje navijače, ove reči će im se svideti!

Austrijski teniser, Dominik Tim, potvrdio je nedavno da će na kraju sezone završiti karijeru.

Tridesetogodišnji teniser nije uspeo da se izbori sa povredama koje su imale veliki uticaj na njegov strmoglavi pad, nakon što je 2020. godine osvojio US open i stigao do treće pozicije na ATP listi.

Očekivalo se da će on naslediti veliku trojku, ali nije uspeo da se vrati u sam vrh.

„Zdravo svima, imam veoma važnu, veoma tužnu, ali i veoma lepu poruku. Ova sezona biće poslednja u mojoj karijeri. Završiću karijeru na kraju ove godine. Ima više razloga za to. Pre svega, moj zglob nije dobro, onako kako treba, nije onako kako bih želeo. Drugi razlog je unutrašnji osećaj. Mnogo sam i dugo razmišljao o tome, o celom putovanju u tenisu koje sam imao koje je bilo neverovatno. Imao sam uspehe i osvojio sam turnire koje nisam ni sanjao. Putovanje je bilo neverovatno. Bilo je uspona i padova, to je iskustvo na kome sam zahvalan. Ali, došao sam do zaključka da je odluka da na kraju sezone završim karijeru ispravna. Zadovoljan sam odlukom koju sam doneo i uzbuđen zbog onoga što dolazi“, rekao je Tim pre dve nedelje.

Ipak, Tim navodi da neće potpuno odustati od tenisa.

„ Kada se sve završi, uzeću dve-tri nedelje odmora i onda ću početi nešto novo. Uvek sam govorio da imam 25 godina tako velikog iskustva i da to moram da vratim narednim generacijama. Ostaću u tenisu, ali želim da počnem novi put“, istakao je Austrijanac.

Kurir sport