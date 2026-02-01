ĐOKOVIĆ - ALKARAZ: Novak protiv Karlosa za istoriju i 25. grend slem titulu
Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, piše nove stranice istorije sporta.
Đoković od 9.30 časova po srpskom vremenu igra protiv Karlosa Alkaraza za trofej na Australijan openu.
Srpski as igra za 25. grend slem titulu, ujedno 11. na turniru u Melburnu.
Sa druge strane, trenutno prvi reket sveta, ušao je u svoje prvo finale u Melburnu, a ima priliku da osvoji sedmi grend slem u karijeri.
Đoković bolji u generalnom učinku, Alkaraz vodi na grend slemovima
Novak Đoković i Karlos Alkaraz do sada su se sastali međusobno devet puta.
Đoković vodi sa 5:4.
Međutim, kada su u pitanju susreti na grend slemovima, tu je Španac u prednosti sa skorom 3:2.
U četiri od tih pet mečeva, u pitanju je bilo finale, a rezultat je nerešen - 2:2.
Poslednji put su igrali prošle godine u polufinalu Ju-es opena, kada je Alkaraz slavio sa 3:0.
Alkaraz bi mogao da ispiše istoriju
Ukoliko slavi u Melburnu, Karlos Alkaraz bi postao najmlađi u istoriji koji je osvojio "karijerni slem", odnosno osvojio bar jedan trofej na svakom od četiri grend slem turnira.
Španac, koji ima 22 godine, do sada je po dva puta osvajao Rolan Garos, Vimbldon i Ju-es open, a ovo mu je prvo finale u Melburnu.
Može da se pohvali dobrom statistikom u finalima, pošto je izgubio samo jedno, i to ono u Vimbldonu prošle godine od Janika Sinera.
Alkarazov put do finala
Karlos Alkaraz je do sada izgubio samo dva seta, i to oba u polufinalu.
Španac je u prvom kolu rastužio domaću publiku pobedom nad Adamom Voltonom, da bi potom usledio trijumf protiv Nemca Janika Hanfama.
Francuz Korentin Mute i Toni Pol takođe nisu bili ozbiljni takmaci, baš kao ni Australijanac Aleks de Minor u četvrtfinalu.
Alkaraz je bio na ivici provalije u polufinalu protiv Nemca Aleksadra Zvereva, ali je uspeo da se vrati u meč i slavi posle pet setova.
Đokovićev put do finala
Novak Đoković je u prvom kolu savladao Španca Pedra Martineza 3:0, čime je upisao stoti trijumf u Melburnu i tako postao prvi teniser koji je na tri grend slema upisao bar 100 pobeda.
U drugom kolu je pao Italijan Frančesko Maestreli takođe sa 3:0, dok je u trećem kolu na red stigao Holanđanin Botik van de Zandshulp. Bio je to takođe istorijski trijumf, pošto je Novak upisao 400. pobedu na grend slemovima.
Đoković je imao slobodan dan u osmini finala, pošto je Jakub Menšik odustao bez borbe zbog povrede.
Da sreća prati hrabre, Đoković je to iskusio u četvrtfinalu. Italijan Lorenco Muzeti mu je predao zbog povrede pri vođstvu 2:0 u setovima, dok je u trećem setu Novak poveo 3:1.
Konačno, i treći Italijan je pao pred Novakom. U, sada već epskom, polufinalu Đoković je savladao Janika Sinera 3:2 i tako stigao do prilike da se bori za 25. grend slem trofej.
Novakovo 11. finale u Malburnu, debi Alkaraza
Današnje finale biće 11. na Australijan openu za Novaka Đokovića.
Srpski as je u svih deset dosadašnjih izlazio kao pobednik. Australijan open je osvajao 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 i 2023. godine.
Karlos Alkaraz igra svoje prvo finale u Melburnu. Španac, trenutno prvi teniser sveta, do sada je najdalje stigao do četvrtfinala.
Novak bi mogao da postane najstariji grend slem šampion
U slučaju da 25. put podigne trofej na jednom od četiri najprestižnija turnira, Novak Đoković bi postao najstariji osvajač grend slema.
Novak bi sa 38 godina i nepunih devet meseci nadmašio legendarnog Australijanca Kena Rouzvola. On je 1972. godine osvojio Australijan open sa 37 godina jednim mesecom i 24 dana. Prati ga Rodžer Federer koji je 2018. godine osvojio turnir u Melburnu sa 36 godina, pet meseci i sedam dana.
Novak je na ovoj listi na četvtom mestu. On je 2023. godine osvojio Ju-es open sa 36 godina, tri meseca i šest dana.