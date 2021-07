SVETSKI, A NAŠ! Najveće ime na Olimpijskim igrama u Tokiju - NOVAK!

Novakovo „da“ učešću na Olimpijskim igrama značilo je da dobijamo i prvo ime takmičenja u Tokiju! Bez dileme, Đoković je najveći sportista koji će biti deo predstojeće manifestacije.

Iako bi logika rekla da preskoči Tokio, Novak je pokazao koliko voli svoju državu. Stavio je na kocku osvajanje četiri grend slema u sezoni samo da bi branio boje Srbije na Olimpijskim igrama. Nije u pitanju samo šest mečeva koji očekuju Đokovića na putu do trona u prestonici Japana... Dug put do Tokija, aklimatizacija, pa potom odlazak u Ameriku, gde ga čeka izuzetno važan US open. Strogi karantin u Japanu, mečevi bez publike... Nema svoj tim uz sebe, ma možemo do sutra o razlozima protiv, ali mu je srce reklo - Srbija!

foto: Starsport

Prava je šteta što publika u Japanu neće moći na delu da vidi Novaka Đokovića, pošto je poznato koliko poštovanja u Aziji uživa najbolji teniser svih vremena. Pored Novaka, još jedno veliko tenisko ime učestvuje na OI. Endi Mari pokušava da se vrati na veliku scenu, a put do toga vodi ga preko Tokija. Od ostalih sportista, u prvom planu su, bez ikakve sumnje, američki košarkaši predvođeni Kevinom Durentom. Ukupan broj sportista u prestonici Japana biće oko 11.000.

Samo petorica mogu da ga ugroze Pogled na spisak učesnika na muškom turniru u tenisu na OI govori da samo petorica igrača mogu da budu ozbiljni rivali na Novakovom putu do olimpijskog zlata. Pre svega, tu je drugi teniser sveta Danil Medvedev (Rusija), kao i Stefanos Cicipas (Grčka), Aleksander Zverev (Nemačka), Andrej Rubljev (Rusija) i Mateo Beretini (Italija).

Kurir.rs/ Piše Miloš Bjelinić Foto: Starsport