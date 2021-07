ĐOKOVIĆ OVO NIJE MOGAO DA PREĆUTI! Najbolji teniser sveta skrenuo pažnju na PAKLENE USLOVE: Ne znate dok to ne doživite na terenu!

Srpski teniser Novak Đoković rekao je da su uslovi za igru na Olimpijskim igrama u Tokiju teški i izazovni, ali da su svi takmičari u istoj situaciji i da su se za to pripremali.

"Uslovi su izuzetno teški i izazovni za svakoga. Bio sam ovde pre dve godine, igrao sam na turniru u Tokiju, on se odigravao krajem oktobra i bilo je mnogo prijatnije. Najavljivali su da će biti problema sa velikom vlagom i sparinom, ali ne znate dok to ne doživite na terenu. Izazovno je i teško, ali za svakog od nas je isto, to treba prihvatiti, za to se spremamo i trudimo se da izvučemo maksimum iz sebe", rekao je Đoković za RTS.

foto: Profimedia

Đoković se danas plasirao u drugo kolo olimpijskog turnira, pošto je pobedio Uga Delijena iz Bolivije sa 6:2, 6:2.

Prvi teniser sveta naveo je da je atmosfera u srpskoj reprezentaciji odlična i ponovio da mu je zadovoljstvo da boravi u Olimpijskom selu sa najboljim svetskim sportistima.

"To ne može da se doživi nigde drugde, to je posebno i nadahnjuje čoveka i ohrabruje da nastupi i predstavi zemlju u najboljem svetlu", dodao je on.

Đoković je rekao da je doneo dobru odluku da učestvuje na olimpijskom turniru i predstavlja svoju zemlju.

"Kada sam presekao da dođem, znao sam da je to ispravna odluka u tom trenutku. Iako neće biti publike, ima mnogo lepih i pozitivnih stvari koje sportista može da doživi", naveo je on.

foto: Profimedia

Đoković će u drugom kolu igrati protiv Nemca Jana Lenarda Štrufa.

"Izuzetno kvalitetan protivnik, snažno servira, izlazi na volej. Ove godine ostvario je velike pobede protiv vrhunskih igrača. Izuzetno je nezgodan, moram dobro da se spremim. Neki segmenti u igri mogu da budu bolji i biće za dva dana kada budem igrao", rekao je Đoković.

On je prokomentarisao i srebrnu medalju strelca Damira Mikeca.

"Isplatilo se što se budio u šest svako jutro. Uvek nam je govorio da mora ranije da ide na spavanje jer je daleko. Fenomenalno su krenule Olimpijske igre", rekao je Đoković.

foto: Profimedia

(Kurir sport/Beta/RTS)