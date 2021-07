DA NE PRIČAMO O MEDALJAMA! Novak i Nina razmišljaju samo o terenu

Najpre u singlu, gde je sa 6:2, 6:0 savladao Japanca Keija Nišikorija, a zatim su Đoković i Nina Stojanović u četvrtfinalu miks dubla pobedili nemački par Kevin Kravic - Laura Zigemund sa 6:1, 6:2, posle sat i 10 minuta igre.

- Neverovatan je osećaj, pokušavam da uživam u svakom momentu na terenu sa Novakom. Koncentrisana sam na teren i on mi pomaže, uzdiže me, savetuje, gura napred podržava, rekla je Nina Stojanović.

Blizu je medalja?

Ne razmišljamo o tome, trudimo se da igramo što bolje. Kod mene ne raste drama, medalja će doći, ako igramo dobro, a danas je bilo bolje nego prvi put.

Zatim je dan i dve pobede za Javni servis analizirao Novak Đoković.

- Nisam se previše iscrpeo. Nije moglo bolje. Odigrao sam najbolji sing, a zatim i sa Ninom došao do polufinala. Mi smo u završnici, ali molim vas da ne pričamo o medaljama, pritsak i očekivanja su tu, ipak bi da se usresredimo na naredne mečeve, kao što je Nina rekla.

Naredni rival u miksu?

- Ko god došao dobro došao, rekla je Nina.

Novače, sing?

- To će biti najteži meč, verovatno i najveći izazov, protiv Zvereva, koji je prilično lako došao do finala. On servira vrlo lako i glavni zadatak biće to neutralisati. To će biti najveći izazov na turniru, ali ja sam još jednom pobedom ulio sebi još samopouzdanja.

