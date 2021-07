PRVA IZJAVA NOVAKA ĐOKOVIĆA POSLE PREDAJE MEČA ZA BRONZU: Izvinjavam se navijačima! Čast mi je da igram za Srbiju, želim u Pariz!

Đoković je prvo u meču za bronzu poražen od Španca Pabla Karenja Buste, a potom je zbog povrede predao meč za treće mesto u miksu sa Ninom Stojanović.

"Žao mi je i zbog Nine što nismo izašli na teren, ali jednostavno, otkazalo mi je potpuno telo, igrao sam pod lekovima, nenormnalnim bolovima i iscpljenošću. Nije jedna povreda u u pitanju, nego nego više i nadam se da me to neće sprečiti da učestvujem na US openu, koji je sledeći veliki cilj", rekao je Đoković novinarima u Tokiju.

"Ne kajem se, ni što sam došao, ni što sam dao sve od sebe, kad si na Ol i predstavljaš svoju zemlju normalna je stvar da daš sve što ti je ostalo u "rezervi" i pokušaš da doneseš bar jednu medalju", dodao je svetski broj 1.

"Nažalost, treći put gubim polufinale, moje četvrte OI, samo sam jednom došao do bronze, za moje standarde, želje i očekivanja nije idealan rezultat. Srce mi je na mestu jer znam da sam dao sve od sebe, volim da igram za svoju zemlju, ali to je sport, nažalost, rezultat nije bio na mojoj strani, idemo dalje".

foto: Profimedia

Na pitanje da li su naredne Olimpijske igre u Parizu, za tri godine, daleko ili blizu, Đoković je rekao:

"Tri godine, noje daleko, ali donekle i jeste, nemam više od 25 godina, ali opet ne vidim ni kraj karijere, da mi je jasno da ću da odigram jos godinu-dve i to je to. Olimpijske igre ATP kup, Dejvis kup, gren slemovi, to me najviše inspiriše da nastavim. Igranje za Srbiju je privilegija i čast i želim da igram u Parizu i dalje, nadam se nekom boljem ishodu, ako budem tamo, da osvojim barem jednu medalju", istakao je vidno emotivno "skrhani" Đoković.

foto: Profimedia

Novak je posle iscrpljujuće borbe izgubio od Španca Pabla Karenja Buste meč za bronzu u singlu, nakon čega je odustao od nastupa u dublu.

Srpski dubl je trebalo da igra protiv Džona Pirsa i Ešli Barti, pa se tako australijski dubl bez borbe okitio bronzom.

(Kurir sport/Tanjug)