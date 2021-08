SIMBOLI BEOGRADA U BOJAMA SRPSKE ZASTAVE: Sprema se spektakularan doček na balkonu za HEROJE SRBIJE!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić objavio je na svojoj Fejsbuk stranici da će naredna tri dana simboli Beograda biti osvetljeni u bojama zastave Republike Srbije povodom velikog uspeha srpskih sportista na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Srbija je na Olimpijskim igrama u prestonici Japana oborila rekord iz Rija 2016. godine kada smo osvojili osam odličja. Iz Tokija se naši sportisti vraćaju sa devet osvojenih medalja, što je najveći uspeh u istoriji našeg sporta.

U čast naših šampiona od večeras do srede Brankov most, Most na Adi, palata Albanije i fontana na Slaviji sijaće u bojama srpske zastave.

Vesić je otkrio da će u utorak ispred Skupštine grada Begrada građani moći da pozdrave naše heroje iz Tokija. Svečani doček na čuvenom balkonu počinje u 21 čas.

Srbija je Igre u Tokiju završila sa devet osvojenih medalja, tri zlatne medalje doneli su vaterpolisti, Jovana Preković u karateu i Milica Mandić u tekvondu, Damir Mikec je bio srebrni u streljaštvu, dok su bronzane medalje osvojili basketaši, Tijana Bogdanović u tekvondu, strelac Milenko Sebić, rvač Zurabi Datunašvili i odbojkašice.

Kurir sport