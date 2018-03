(FOTO) NAKON ŠTO JE ANA SEVIĆ UHVAĆENA SA DRUGIM: Evo kakvu je poruku Darko Lazić poslao bivšoj supruzi!

Pevačicu Anu Sević paparaco Kurira uhvatio je u provodu sa drugim muškarcem na Kopaoniku, domaći mediji ne prestaju da bruje o fotografijama na kojima je voditeljka i te kako prisna sa nepoznatim muškarcem.

One su naravno došle i do njenog supruga Darka Lazića, a on, premda nije želeo da daje izjave za medije, i te kako mnogo je rekao kada je objavio video snimak iz svojih kola u kom peva pesmu Snežane Đurišić "A mogli smo srećni biti".

Deo pesme koji je posebno pogodio Lazića glasi: "Uskoro sam ja za drugog pošla... Ostadoše naši snovi ugašeni... A mogli smo srećni biti..."

