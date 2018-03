(VIDEO) MENI JE BOLESNO DA ONA PRIČA O TOME: Luna poludela kada je čula Kiju da komentariše seks sa Slobom, pa se opasno posvađale!

Tema seksa je za mnoge škakljiva, a u ljubavnom trouglu u Zadruzi pogotovo. Sinoć su u dnevnoj sobi ukućani imanja odgovaralo na pitanja novinara, a dotakli su se i teme seksualnih odnosa Kije Kockar i Slobe Radanovića.

Kija je priznala Miljani da je Sloba tokom odnosa često umeo da ponoavlja "O, Bože", a kada je Luna čula za to, napravila je dramu. Kritikovala je Kiju što uopšte iznosi takve detalje pred gledaoce.

"Da, rekla sam, jer meni ovo stvarno jeste bolesno. Ako je već cela ova situacija toliko bolesna, ne znam što ona mora da priča o njegovom penisu, i njihovom seksu, i još na taj način", ponavljala je Luna, a Kija joj nije ostala dužna.

"Ja ne vidim zašto je bolesno i nenormalno da ja komentarišem seks sa svojim mužem", napomenula je Kija.

Luna je istakla da je Kija ne zanima te da je Sloba samo njen, što se Kristini očigledno nije dopalo.

"Pa ne znam šta bih rekla na ovakvu glupost što je rekla. Nebulozno je da tako nešto govori. Biće i ona jednoga dana nečija žena. Ja razumem da je neko zaljubljen i da je lud za nekim, ali mislim da je to nepoštovanje prema sebi i prema drugima, ali u svakom slučaju ko nije iskusio da bude nečija žena, ne razume šta to znači. Ja sam njegova žena pravno, ali ja nisam ta koja je odlučila da taj brak nestane. To je bilo jednostrano. Ja nikada nisam rekla da želim da se razvedem. On je bio moj muž", rekla je Kristina.

"U mojoj glavi ne može da dopre da sam ja njegova devojka, a da on još uvek ima ženu. Nikada u životu to nisam doživela i nije mi padalo na pamet da će mi se tako nešto desiti. Ja nju ne gledam kao njegovu ženu više. Meni nije normalno da neka druga žena priča o tome. Ja sam sebi sama bolesna što sam ovo doživela, ali već kada je toliko, ne mora do kraja", izjavila je Luna.

