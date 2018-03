OTKRILA DETALJE IZ PRIVATNOG ŽIVOTA: Marijana Mićić progovorila o bivšem dečku!

Voditeljka Marijana Mićić ne priča često o som privatnom životu, a čini se da je u poslednjem intervjuu iznenadila i samu sebe kada je progovorila o bivšem dečku.

"Ispričaću ti jednu situaciju. Moj sadašnji kum, koga sam ja venčala sa njegovom ženom, u crkvi... ju, ovo uopšte nije za televiziju", rekla je Marijana kroz smeh, a onda nastavila:

"To je bio moj prvi dečko. To je bilo baš davno, ima 20 godina i mi smo dugo već najbolji drugovi i on je mene pitao da mu budem kuma i ja sam otišla kod popa da pitam da li to mogu", otkrila je Marijana.

