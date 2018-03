OVAKO JOŠ NIKO NIJE PRIČAO O SEKSU JAVNO: Matora do sitnih detalja opisala šta je radila!

Jovana Tomić Matora pričala je više puta u “Zadruzi” da je bila intimna sa muškarcima iako preferira seks sa pripadnicama lepšeg pola.

Kontraverzna zadrugarka sada je priznala da joj je poslednji seks koji je imala sa muškarcem bio oralni. Matora je otvorila dušu pred nekolicinom rijaliti učesnika i otkrila da se to desilo ni manje ni više nego u kolima, u njivama Železnika, gde Tomićeva inače živi.

Iako je pred milionskim auditorijumom priznala da voli žene, Matora uvek ističe da je prve seksualne kontakte imala sa muškarcima, a prisetila se i poslednjeg seksa koji je imala.

“Ljudi, ja ne podnosim da pu*im. Meni je to zamorno i smara me da to radim. Nije mi gadno, samo mi je teško”, započela je Matora priču, pa nastavila:

“Evo, sad kad se setim, ja sam zadnji put pu*ila pre godinu dana. Ante je bio u pitanju. Došao je do Železnika, a onda smo se kolima uvukli u njive blizu fudbalskog stadiona. Pu*ila sam mu, a on je meni lizao ribicu. Samo zato sam mu i pu*ila jer dobro liže, majke mi. Niko mi nije lizao kao on. Uživala sam tada, ali nisam to ponovila godinu dana sa muškarcem. Nemam želju”, priznala je Jovana bez ustezanja i foliranja, baš kao što se od nje i očekuje.

Jovana nikada nije krila da je u seksualnim igrarijama sa muškim osobama pravila haos, pa je bilo seksa i na plaži, po toaletima, kao i u sauni.

foto: Printscreen

(Kurir/Svet, Foto:Dragan Kadić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) ATRAKTIVNA PEVAČICA POBRALA SVE SIMPATIJE: Gabrijela Pejčev zapevala na semaforu

Kurir

Autor: Kurir