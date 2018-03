JEDVA ČEKAM DA VIDIM BEBU: Nina Janković broji sitno do porođaja, a ovako se sprema za dolazak sina!

Jedna od naših najlepših glumica, Nina Janković spremna je za najlepše životno poglavlje – majčinstvo.

Otkako je ušla u deveti mesec trudnoće, buduća mama užurbano sprema sobu za svoju bebu, vodeći računa da ništa ne zaboravi i da sve dotera za svog princa koji će biti kruna njene ljubavi sa suprugom Matijom Dičićem.

A post shared by Nina Jankovic Dicic (@janxnina) on Jan 27, 2018 at 3:26pm PST

Tako je protekle nedelje, Nina u šopingu za svog mališana birala od kreveca do prepovijalice i kolica, ali i najsitnije detalje poput flašica i igračaka.

"Trudnoća mi se dogodila baš kada sam to želela i jedva čekam da vidim svoju bebu. Imam mnoge prijateljice koje su već mame i koliko god me pripremale na tu ulogu, sve su složne u tome da je to nemoguće potpuno se spremiti. Ja jedva čekam da vidim svog dečaka, a do tada mu biram najlepše stvari", kaže glumica.

A post shared by Nina Jankovic Dicic (@janxnina) on Mar 24, 2018 at 2:44pm PDT

Kurir.rs/Alo, Foto: Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir