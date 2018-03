SORAJA OBEĆALA DA ĆE JOJ PLATITI OPERACIJU KIČME: Ako Divna DNK pristane, spremna je da iskešira ovu sumu!

Soraja Vučelić je tokom jednog od gostovanja u rijalitiju obećala kako će pomoći Divni DNK da operiše leđa, a evo šta kaže sedam meseci kasnije.

Podsetimo, Soraja je u jednoj od večernjih emisija gostovala sredinom septembra, samo nekoliko dana od početka rijalitija. Divna joj je tada bila najsimpatičnija, te je javno obećala da će joj pomoći. Od tada je prošlo sedam meseci, a Soraja ostaje pri svojoj odluci.

foto: Printscreen/Youtube

"Nismo se čule. Nisam u tom smislu mislila, sad ja da nekog zovem i pričam o tome... Ja konkretno radim. Nađem doktora, platim doktoru, može doktor da ih kontaktira preko produkcije i to je to. Na njoj je da li će hteti da ide na operaciju, jer kako sam nešto čula, bilo ju je strah vezano za to kada su je pitali. Ali, u krajnjem slučaju može da razgovara sa doktorom, pa šta god da odluči", kaže Soraja i dodaje:

"Nisam ni do sada pričala o takvim stvarima, bilo kome da sam nešto pomagala. Dovoljno je doktor, pacijent i to je to. Nemam ja tu šta mnogo da se petljam".

foto: Damir Dervišagić

Soraja je, kako kaže, hirurgu estetike kojeg poznaje rekla da nađe hirurga koji je stručan za ovu oblast hirurgije i koji uopšte želi da obavi taj zahvat. Cena operacije još uvek nije poznata, i dalje su sve nagađanja budući da su prethodno potrebne brojne analize kako bi sve uopšte moglo biti realizovano (a cifra se, kako smo ustanovili, kreće oko 1.500 evra) , a da li će Divna pristati na operaciju ostaje da vidimo.

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir