RAZBIĆU VAM KAMERU I IĆI ĆU U ZATVOR: Anabelu pitali o Luni, a njena reakcija je skandalozna! Pljuštale pretnje i uvrede!

Pevačica Anabela Atijas je stala pred kamere, a kada su joj postavili pitanje vezano za njenu ćerku.

Anabelu su pitali da prokomentariše situaciju u kojoj je njena ćerka Luna izjavila da zajedno sa mamom i očuhom Andrejem Atijasom puši marihuanu kod kuće, ali i kako kao majka reaguje na ponašanje ćerke koja je u ljubavi sa oženjenim čovekom.

Kako komentarišeš na snimak gde je Luna rekla da vi svi zajedno pušite džoint?

"Pričam sa svojom advokaticom, sve je izvučeno iz konteksta, uvek je laž bila glasnija od istine."

Da li misliš da Luna ima loš uticaj na druge mlade devojke?

"Da li ti misliš da neka moja omiljena ličnost koja je imala buran život i bila poročna uticala na mene da budem loš čovek? Postavljaš mi pitanje da nemam izbor da ti odgovorim. Šta je danas merilo dobrog čoveka? Video je očigledno pravila neka devojka koja laže i pravi nas sve budalama. Ja sam ponosna na Lunu."

Luna ipak ima otvorene odnose u rijalitiju sa oženjenim čovekom, da li misliš da je to u redu?

"Pa ti mene zaje.avaš svojim pitanjima? Ti imaš napumpana i iskrivljena usta, misliš li da ti daješ dobar primer? Prvo ih popravi, pa pričaj. Odvešću te kod drugarice koja će ti to srediti ako želiš. Postavljaš glupa pitanja. Treba da ti priznam da se loše ponaša? Siluješ me bre, kažem ti da mislim da je najbolja! Zašto to radiš? Kada budeš majka, pričaj. Ja ću mu razbiti kameru i otići u zatvor, nemam više čega da se plašim."

