(FOTO) ONA JE ĆERKA NAŠEG POZNATOG ROKERA: Sada je prvi put progovorila o ocu od kog je nasledila talenat za muziku!

Mada je njen otac legenda rokenrola, Sara Vojičić, ćerka Mladena Vojičića Tife, pomalo je skromna, ali veoma talentovana.

Do sada nije govorila za medije, a ovaj put je govorila o svojoj porodici, priznala da je srećna u ljubavi i da će uskoro imati koncert sa svojim bendom gde je violinistkinja i pevačica.

Neosporno je da ste talent za muziku nasledili od oca Tife. Imate li njegovu podršku?

- Nikad nisam htela da oca preterano uplićem u svoju muzičku karijeru, da se eksponiram preko njegovog imena. Rekao mi je da je uvek tu za sve što mi treba, ali da treba da se izborim sama. Slažem se s tim, mada u poslednje vreme često sednemo uveče, popričamo o tome šta smo radili, dokle smo stigli i imam njegovu podršku. Sve što snimim, pustim njemu da čuje, jer mi najviše znače njegov i mamin komentar. Na njihovim licima odmah vidim valja li ili ne ono što uradim.

Šta Vas otac najčešće savetuje, koji je njegov recept za uspeh?

- Da sve radim srcem. Ako se bavite muzikom, radite to iz srca ili nemojte raditi nikako. Uvek mi to govori. Drugi savet je da se od ovakve muzike teško može živeti u našoj zemlji i uvek me savetuje da pokušavam da se bavim sa što više stvari koje bih mogla iskoristiti, jer nikad ne znam šta će me u životu čekati. Slažem se s tim. Dosta sam slična ocu, jer sam veliki emotivac, razumemo se, na istim smo talasnim dužinama.

Kako na Vas utiču negativna pisanja o ocu? Kako se nosite s tim?

- Trudim se da izbegavam takve stvari, jer jako utiču na mene. No, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ljudi misle da ga poznaju kroz neku priču koja je predstavljena u medijima. Nemam pravo nikome da pričam ko je on, ali pogađa me jako, jer ga znam iz druge perspektive i znam kroz šta je prolazio. To je ta negativna strana posla kojim se bavi.

