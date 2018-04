ZBOG NJE IMAJU NESUGLASICE: Mladen i Nina raskinuli zbog njegovog ljubljenja sa Dalilom!

Učesnici Parova Mladen Vuletić i Nina Prlja ponovo imaju nesuglasice u odnosu.

Posle "Jutarnje kafice" njih dvoje su bili nasamo za stolom i razgovarali o svom odnosu a ujedno su ušli i u raspravu, jer su Nini po ko zna koji put zasmetale neke stvari u Mladenovom ponašanju.

Naime, njoj je zasmetala Dalila odnosno to što je Nina tvrdila da je videla da je jednom prilikom poljubio u bazenu kao i to što je ne brani kada je ona napada.

On se branio da to nije bilo tako kako ona priča, a ujedno joj je i pročitao pismo koje je stiglo za njega od gledaoca koji je u njemu naveo kako on doživljava njihov odnos, i da smatra da Nina nije za njega.

"Ja sam ti prešla preko toga i preko drugih stvari, čim izađemo možeš da dobiješ nogu i to je to pošto tako zaslužuješ. Ja sve kao slon pamtim, sve što si rekao i kako si rekao. Ja smatram da sve što je napisano u pismu jeste istina", rekla je Nina.

"Zašto se onda vraćaš na nešto ako si prešla preko toga, kakvu ćeš to nogu da mi daš teleću. Ja nisam ljubio Dalilu kapiraš li, nikada je nisam poljubio usta i kraj priče. Ja sa njom nisam imao ništa, prvo su pričali da se ljubila sa Gasttozzom pa posle da se ljubila samnom, ja u bazenu ništa nisam imao. Ja sam ovo pismo čitao već i ja sam to pismo totalno demantovao, i rekao da neko tebe vidi sa ekrana potpuno drugačije a ja to drugačije sve vidim. Ti se posle pokaješ zbog nekih stvari jer si ti mnogo dobra osoba koju sam ja ikada upoznao. Samo ti kažem tebe ovde niko ne vređa niti te iko mrzi i zato nemoj da tražiš svađu. Znam šta te čini srećnom, znam šta te čini tužnom. Ja sam sve što te čini povređenom promenio. Ja sam tu za tebe i volim te najviše na svetu i neću da se svađam. Ti si bila normalna pre pola sata, ležali smo i pričali i sada pričaš ovakve stvari. Hoćeš da budeš ponovo kraljica propadanja, hoćeš da ti kažem koje su tvoje propasti. Prva ti je bila sa 15, druga sa 19, treća CZ, a četvrta će da ti bude ovaj tvoj trougao koji konstruišeš u glavi", rekao je Mladen.



