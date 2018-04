SAŠKA KARAN POSLE IZBACIVANJA IZ ZADRUGE: Vređam ljude koje volim!

Poslednja na piku bila joj je Nadežda Biljić, koju je namerno napala i izvređala.

"Nadežda je ušla pogubljena, kao da ne zna gde se nalazi i gde je došla. Ja o njoj ne mislim ništa loše, naprotiv. Odlično peva, ali to nije dovoljno da bi postala zvezda. Mora da se trgne i poradi na sebi, inače će ostati na nivou kafanske pevačice. Zato sam pokušavala kroz te provokacije da je bocnem ne bi li ona počela da se brani, da je malo podignem. Tako radim kad mi je neko drag, želim da mu pomognem. Što se tiče njene ljubavi sBanetom Čolakom, ja glasam za ljubav, ali neke stvari ipak nisu za rijaliti, već za kuću", rekla je pevačica, koja je u rijalitiju provela sedam meseci.

foto: Youtube Screenshot

Saška se nije razočarala što pojedini učesnici nisu hteli da se pozdrave s njom.

"Šta ima Miki da me prati, s njim sam u sukobu od samog početka! Nisu se ni Matora ni Sanja pozdravile sa mnom, s njima isto ne pričam. Postoje ljudi s kojima sam imala sitnije sukobe, pa se posle pomirimo i nastavimo dalje, sve je to šou. Mnogi su se dogovarali na žurkama šta će i kako uraditi da bi bili zanimljivi. Najviše me iznenadila Miljana, koja me rasplakala kad sam krenula kući. Toliko je plakala da ni ja nisam mogla da zaustavim suze, iako nikad ne plačem u rijalitiju", kaže pevačica.



