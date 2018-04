NE MOŽE DA PRESTANE DA PLAČE: Ana Marija emotivno rastrojena!

Učesnica Parova Ana Marija Džambasov se tokom večeri rasplakala, jer je neke stvari jako vređaju.

Kako je poznato da je bila sa Tihomirom u vezi i imala raznih nesuglasica otkada se vratio u vili i večeras se zbog njega potresla.

Ona je rekla da se oseća jako i da su je stigle neke stvari koje su bile pre vezano za njega kao i to da joj je žao što nije sa njim u donosu kakav imaju Mladen i Dalila.

"Ne osećam se stvarno dobro psihički, imam neke svoje bubice u glavi. Tihomir me jeste iznervirao ali ne želim stvarno da pričam o njemu, jer kad pričam o njemu krivo se shvati. Ne poštujemo se kao ljudi, i dosta stvari što sam njemu rekla on to krivo shvati. Ja bih volela da mi imamo odnos kao Dalila i Malden. Mene boli to što mi govori neke stvari i onda sve to pokopa i boli me to što neki ljudi koji mene ne vole, mrze", rekla je Ana Marija.

foto: Printacreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen Happy.tv

Kurir

Autor: Kurir