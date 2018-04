VELIKI PETAK MU TEŠKO PADA: Nenad Marinković Gastoz se prisetio pokojne majke

Nenad Marinković Gastoz podelio je sa svima potresnu ispovest i naišao na reči utehe i podrške.

"Došao sam s nastupa i bukvalno sam se bacio na krevet i počeo da plačem, tada je došla Naida i zamolila me je da ipak ofarbamo jaja. Tada je bilo već kasno i bilo me je baš briga, ali me je Naida nagovorila i otišli smo do samoposluge i kupili jaja i ofarbali ih", rekao je Gastoz.

foto: Happy Prinstskirn

Ukućani su mu poručili kako je njegovoj majci Goci, gde god da je, sigurno drago što je i posle njene smrt nastavio da poštuje običaje.

Gordana Marinković je preminula 2016, a 2017. godine na Velik ipetak Gastoz je otkrio sva svoja tadašnja osećanja.

(Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Damir Dervišagić)

Kurir

Autor: Kurir