SEVERINA O ARSENU Rekao mi je: Koleginice, čuo sam da imate neki film, ali nemate muziku pa se preporučujem...

Pevačica Severina Kojić ispričala je anegdotu koju je imala s pokojnim Arsenim Dedićem o podršci koju uvek treba drugima davati.

''Podrška je važna, ja to znam iz svog života. Naime, bilo je situacija koje su baš loše, neću o njima, ali bilo je duhovitih situacija u najgorim momentima za jednu ženu. Pojavio se neki film, a ja sam još uverena da to niko nije gledao. Nazvao me pokojni Arsen Dedić i kazao mi kako je čuo da imam neki film, ali nema muziku pa se preporučuje, nakon čega mi je napisao prekrasnu pesmu'', kazala je Seve.

''U tim situacijama ljudi uvijek pruže podršku, dobila sam hilljade poruka. Od tada se šalim na sopstveni račun. Ništa nije strašno osim kad su ljudi bolesni i zato im uvek pomozimo", rekla je Severina.

