NJIHOV SEKS NA VASKRS JE ZAVRŠIO NA PORNO SAJTU: Kad Miki sazna da je NJEGOVU AKCIJU, doživeće nervni slom!

Nadežda Biljić i Miki Đuričić definitivno su preuzeli glavne uloge u rijalitiju "Zadruga" nakon što su pred milionskim auditorijumom imali seks!

Iako je više zadrugara dosad imalo seks, svi oni su se krili ispod jorgana ili pokrivača, pa se nije mnogo toga ni videlo. Mikijev i Nadeždin seks, međutim, ništa nije prepustio mašti, sve se videlo, a da zlo bude gore, sve se odigralo na Uskrs. Zadrugari nisu čekali dugo, niti su mogli da obuzdaju strasti, pa su pa su vrelu akciju ponovili juče u ranim jutarnjim časovima.

Dok je Nadeždina mama na početku bila iznenađena ćerkinim gestom, Neša, Mikijev brat, kaže da je porodica ponosna na pčelara.

"Mislim da Miki nije zaljubljen u Nadeždu. Jednostavno, tamo je već sedam meseci i šta da radi čovek, neka ga! Da li će biti sa Nadeždom nakon rijalitija ili ne, to je na njemu da odluči, a kako god da bude, svi smo uz njega. Cela familija se ponosi", kaže kroz osmeh Neša.

"Kada su me prvi put pozvali, pomislio sam da se potukao. Dobro je da nije. Samo da se nikad ne obračunava sa nekim fizički, a sve ostalo je super, pa tako i ovo", kaže Neša.

Budući da je eksplicitni snimak Nadežde i Mikija koji je preplavio internet, portale i društvene mreže, sada osvanuo i na porno-sajtu, Neša tvrdi da će Miki doživeti nervni slom kada sazna za to.

"Poludeće! On je ubeđen da taj snimak nije dospeo ni u javnost, a kamoli na porno-sajtu. Je*aće nam mater svima, ali zaje*avaćemo ga samo tako", kaže Neša.



Sa druge strane, Slavica, Nadeždina mama, kaže da deli mišljenje sa Nešom i da je zadovoljna ćerkinim izborom.

"Bila sam iznenađena na početku, ali posle sam razmislila i sada mislim da su on i Nada vrlo slični. Oboje imaju dobru dušu, vole da se šale, iskreni su. Svakako joj je Miki po karakteru bliži nego Bane. Nadeždi treba stariji, iskusniji muškarac, treba joj neko ko će da je vodi kroz život. Ne znam da li se zaljubila u njega, vidi se da joj se Miki dopada, ali mislim da su ipak Mikijeve simpatije veće prema Nadi", kaže Slavica i tvrdi da su fanovi Kristine Kockar postavili video na porno-sajt.

"Videla sam to, to je vrlo ružno. Miki i Nadežda ne rade ništa drugačije u odnosu na ostale, samo su malo nepažljivi. Ako već imaju seks, neka se sklone i pokriju, da se ne vide. To su uradili Kristinini fanovi i stvarno nema smisla. Oni su slali i meni poruke koje sam obrisala. Trebalo je da ostavim da vidite. Nadežda i Kristina su dobrim odnosima, a mislim da su to uradili zbog Mikija", kaže Slavica.

