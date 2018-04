(VIDEO) HAOS ZBOG KIJE: Filip i Marija Ana se potukli u kupatilu! Ona izašla krvava! Ti si klošar koji je*e šta stigne!

Nakon sinoćnjeg žestokog okršaja između Ane Korać i Mace Diskrecije, kao i između Slobe i Lune, zaratio je još jedan par u Zadruzi.



Naime, u toaletu su se na krv i nož posvađali Filip Đukić i Marija Ana Smiljanić, a razlog je ponovo bila Kija Kockar.

Marija Ana je potpuno izgubila kontrolu i skočila na Filipa zbog njegovog navodnog seksa sa stjuardesom.

"Ti si klošar koji je*e šta stigne", obrusila mu je, a Đukić joj je odgovorio da on dobro zna šta je ona radila pre.



Tada je Smiljanićeva pokušala da izađe iz kupatila, ali bezuspešno, jer joj Filip nije dozvolio.

U svom tom haosu i gurkanju, Marija Ana je rasekla nogu. Scena je bila prilično uznemirujuća.

Uplašeni zadrugari su se okupili ispred kupatila pokušavajuči da smire situaciju.



