(VIDEO) OGRNULA SE SFRJ ZASTAVOM I ZAPALILA BALKAN: A ovakvu reakciju publike u Torontu BRENA NIJE OČEKIVALA!

Lepa Brena napravila je u okviru velike turneje u petak uveče spektakl u Torontu, a dok je pevala pesmu "Jugoslovenka", momak iz publike dodao joj je zastavu bivše SFRJ, koju je ona ogrnula.

Ovaj postupak naišao je na odobravanje i usklike publike. Snimak na kojem Brena drži zastavu bivše republike brzo se proširio društvenim mrežama, a dobila je pregršt komplimenata od pratilaca sa prostora bivše SFRJ.

"Prvu zastavu je publika donela na koncert u Torontu, a drugu zastavu imali smo u Detroitu u makedonskoj sali. Ono što se meni dopada jeste to što publika ima običaj da donosi zastavu više kao znak raspoznavanja, a ne kao znak očekivanja da će se pevač njom ogrnuti. Pevali smo o zemlji koje više nema i koja je svakome od nas u nekom sećanju. Nekome je to sećanje lepo, nekom nije, ali to je jedna emocija koju mi na koncertima delimo jedni s drugima", kaže Brena.

Ona nam objašnjava i kakav je osećaj bio u tom trenutku kada je pevala pesmu "Jugoslovenka" i bila ogrnuta zastavom države koja više ne postoji.



"Osećala sam se lepo jer je Jugoslavija zemlja u kojoj sam stekla popularnost, slavu, kredibilitet, i presrećna sam što ljudi to poštuju i raspoznaju. Moja karijera je bila zaustavljena od 1991. do 1996, međutim moje ime u svetu šou-biznisa i dalje znači i moj kredibilitet je ostao. I to je ono što me čini neizmerno srećnom. Jer kada dođete na drugi kraj sveta i vidite da ljudi prate vaš rad i znaju sve vaše stare i nove pesme, za umetnika i izvođača nema veće satisfakcije", iskrena je Brena i otkriva i kako izgleda njen boravak u Americi i Kanadi.

"Ovde osim koncerata snimamo i spotove za pesme sa novog albuma, menjamo vremenske zone i klimatske uslove. Pa sam tako sa plus 30 došla na -4. Jednog jutra sam čekala izlazak sunca na setu, jedne večeri smo čekali svi zajedno zalazak sunca, tako da ovde ima svega, ali posla najviše", rekla je Brena, koja je za 20. oktobar zakazala veliki koncert u Areni u Beogradu.

