(VIDEO) ŽESTOKA SVAĐA U RIJALITIJU: Viktorija PONIZILA Nadeždu! Ali ovakav odgovor nije očekivala!

Tokom "Igre istine" u rijalitiju "Zadruga" učesnici su odgovarali na škakljiva pitanja svojih cimera, a neki komentari su rasplamsali stare sukobe.

Naime, učesnici su zvanično saznali za se*s koji se desio između Nadežde Biljić i Mikija Đuričića, pa su dali svoje mišljenje o tome.



Snežana Mišković Viktorija je ostala šokirana pa je postavila pitanje Nadeždi.

"Kada sam saznala za to što ste uradili pitala sam Mikija, on mi je rekao "Ja nikoga nisam silovao", pogle toga sam pitala tebe a ti si rekla "Ja imam cilj u životu, to je moja stvar i šta tebe briga. Ja sam imala se*s sa favoritom". Sad te pitam, kako se zove ta veza ako on tebe kr*sne dva puta i onda ode svako na svoju stranu? Zašto ne ideš kod Mikija pa spavate zagrljeni? Zašto se ti, kao žena, ne osećaš loše", pitala je Viktorija.

foto: printScreen Jutjub



Biljićeva se zbog ovog pitanja veoma iznervirala pa nije mogla da iskontroliše bes.

"Odkud ti znaš da se mi nismo kr*snuli više od dva puta? Ja se ne sećam da sam to izjavila a ako sam rekla, to je bila ironija. Uradila sam to zato što se pored njega osećam kao žena. Ti si meni rekla da se ja je*em za cigare", vikala je i besnela Nadežda.

Pčelar iz Kupinova je pokušao da smiri situaciju između dve zadrugarke koje su mu drage, ali njihova svađa se nije stišavala.

Kurir.rs

