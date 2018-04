POTRESNA ISPOVEST BORISA NOVKOVIĆA KOJI SE 8 GODINA BORI SA BOLESNIM SINOM: Za sve LOŠE, DOBRO, BOLNO postoji neki razlog... Učimo o nama samima kroz teške situacije

Pevač Boris Novković i njegova bivša supruga Lucija već osam godina se bore sa zdravstvenim problemom sina Noe, a pevač kaže da je najdragocenije vreme ono koje je provodi sa decom.

Boris Novković je tek pre nekoliko meseci otkrio da njegov sin Noa, kojeg je dobio iz braka sa Lucijom, boluje od autizma. On je u javnosti izneo priču kako se bori sa sinom koje je dete sa specijalnim potrebama, što je pomoglo mnogim ljudima. Borisu veoma znači što je inspirisao ljude da se bore i dalje.

"Znači mi puno. Ja to gledam kroz dve prizme. Jedna prizma je svako ima izbor da živi život kako živi. Roditeljstvo je meni sveta stvar, kad je roditeljstvo u pitanju ja sam tu vrlo strejt", rekao je Boris.

On je zbog sinovljeve bolesti zapostavio karijeru, ali to mu uopšte nije predstavljalo problem. Njemu je najbitnije da se mališan oseća dobro i da ne oseti da mu nešto fali u životu.

"To mi nije teško padalo, čak je i bilo dobro pauzirati malo u karijeri. Najdragocenije mi je da provodim vreme sa njim, i najdragocenije mi je da imam fantastičan odnos sa svojom decom. To ne može ništa zameniti u životu", iskren je Novković i otkrio koliko ga je ova životna situacija ojačala.



"Sve te ojača kao čoveka! Sve što je prošlo kroz mene kao iskustvo bilo loše, bilo dobro, bolno.. za sve što se dešava postoji neki razlog. Nismo mi na ovom svetu da bi smo bili doktori, muzičari, arhitekte, ovde smo da učimo o nama samima kroz ovakve teške situacije", kaže Novković.

Poznate ličnosti svojim savetima često pomažu drugim ljudima sa sličnim problemima, a Boris razgovara i sa drugim roditeljima čija deca imaju autizam.

"Razmenjivao sam savete sa mnogim roditeljima koji se suočavaju sa istim problemom. Još je na ovim prostorima tabu tema kada je autizam u pitanju, ali na svu sreću stvari idu nabolje".

Podsetimo, Boris je tek nedavno otkrio u javnosti da njegov sin Noa boluje od autizma. On je tada bio revoltiran napisima da je nakon razvoda od Ines posle samo osam meseci braka našao novu devojku, i javnosti je otkrio da njegov život ne čine samo žene, provod i alkohol, već mnogo veći problemi. Iako se nije znalo, on je posle osam godina otkrio da je njegov drugi sin, kojeg je dobio sa bivšom suprugom Lucijom, dete sa specijalnim potrebama.

"O tome ne želim da razgovaram, ali to je moj prioritet u životu, da brinem o detetu, kao i ostaloj svojoj deci. Što niko ne zna, jednostavno ne pričam o privatnim stvarima. Izneo sam u javnost činjenicu da se brinem o porodici, a da me pogađaju stvari kada neko iznosi laži o meni. U jednom trenutku sam jedan deo svoje karijere prekinuo upravo zbog zdravstvenih problema mog deteta, borimo se svi zajedno i dajemo sve od sebe da Noa bude dobro. Ali sada ne želim mnogo o tome da polemišem. Morate da me razumete ",rekao je pre nekoliko meseci Boris.

