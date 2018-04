(VIDEO) GASTOZ O SEKSU SA ANAMARIJOM: Nemam ništa protiv, ponovićemo i 20 puta ako treba!

Po svemu sudeći, Gastoz se sa Anamarijom odlično proveo, te je oduševljen prokomentarisao čitavo dešavanje i pokazao da je Naida pala u zaborav.

"Ono što sam ja uradio sinoć, to je stvarno bilo do ja*a, nimam ništa protiv toga, i ponoviću ga opet", rekao je on.

Naime, Gastoz se te večeri dogovorio sa Anamarijom o svemu. Iako je to isprva bila šala - na kraju se obistinila.

foto: Youtube screenshot

(Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Youtube screenshot)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) OVO JE NAJSPRETNIJI KONOBAR NA SVETU! Sve domaćice mu zavide!

Kurir

Autor: Kurir