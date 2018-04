NATAŠA OTKRIVA DA JU JE MUŽ LAGAO: Luka me prevario za stan od 250.000 evra

Nataša Bekvalac poverila se prijateljima da ju je suprug Luka Lazukić prevario za dupleks vredan 250.000 evra.



Ona je nedavno otkrila da je stan koji se nalazi na četvrtom spratu zgrade u kojoj ona živi, a za koji je Lazukić tvrdi da ga je kupio - zapravo u vlasništvu drugih ljudi.



"Zvuči neverovatno, ali on je toliko detaljno isplanirao kako i šta da kaže Nataši da ona uopšte nije ništa posumnjala. Doduše, nije se ni bavila time, niti joj je bilo važno da li on ima nekretnine, novac ili bilo kakve druge materijalne stvari jer je ona već dosta zaradila od pevanja. Kada su počeli da se zabavljaju Luka je živeo u iznajmljenom stanu na Dorćolu, a kasnije se preselio kod nje.Tada je govorio kako mu je neprijatno što živi u njenom stanu, ali je Nataša već provalila da je laže, kao i mnogo puta do tada.

Čak je i nekim svojim prijateljima to rekla, oni su se smejali rekli joj da mu nipošto ne govori to jer će ga razbesneti, podivljaće od ljutnje. U tom periodu već je imala problema tokom trundoće. Ispostavilo se da je Luka sve vreme pričao bajke, a jedan od njih je bila ta da je kupio stan iznad njenog i da će tamo da se presele. Istina je da on od sveg bogatstva kojim se toliko hvali, ima samo stan u Zamunu od 30 kvadrata, mini Moris koji je uzeo od nje i motor Harli Dejvidson na lizing", kaže jedna Natašina prijateljica i dodaje:



"Jednog dana je došao i rekao da ima iznenađenje za nju. Poveo je nju i njene sestre u stan na spratu iznad, otključao ga i rekao: 'Ovo je sada naše, kupio sam ovaj stan. Dao sam polovinu od 250.000 evra, a ostatak ću dati dogodine'. Nataša je bila šokirana što joj ništa o tome nije ranije rekao. Pričao joj je planira da ruši neke zidove, pokazivao joj je plan stana, objašnjavao kako će ga adaptirati. Ona mu je tada rekla da to mora pričekati jer je već bila trudna i na tome se sve završilo", priča naš izvor.

Da je sve to bila laž, Bekvalčeva je saznala tek nedavno.



"Nekoliko dana nakon što je Luka pretukao Natašu, u nekretninu iznad njenog stana uselila se jedna porodica. Misleći da je taj stan Lukin i da su ti ljudi koji se useljavaju verovatno neki njegovi prijatelji ili rodbina, Nataša je pozvala jednog Lazukićevog prijatelja i pitala ga o čemu se radi. On joj je saopštio da stan nikada nije bio Lukin, već njegovog druga, koji mu je dao ključeve i zamolio ga da zainteresovanim kupcima otvori i pokaže stan. Malo je reći da je Nataša bila u šoku kad je to čula. Rekla je da ju je Luka i za to prevario", rekao je naš sagovornik.



Iz pevačicinog PR tima potvrdili su naša saznanja, ali nisu želeli detaljno da pričaju na tu temu.



"Tome ne pridajemo značaj, niti ćemo pričati o takvim stvarima u trenucima kada Nataša prolazi kroz izuzetno težak period života", rekli su nam njeni saradnici, dok se Lazukić nije javljao na telefon.

Tužilaštvo

Podiže se optužnica? Prema saznanjima Kurira, protiv Lazukića će uskoro biti podignuta optužnica zbog prebijanja supruge Nataše Bekvalac. Potrebno je da pre tog neuropsihijatar uradi veštačenje bivšeg košarkaša, kao i da u tužilaštvo stigne procena stepena pevačicinih povreda.

Nestao Ni traga ni glasa od Luke

Lazukić se zavukao u mišju rupu Od trenutka kada se pročulo da je pretukao Natašu Bekvalac, Luka Lazukić vešto uspeva da sakrije svoje trenutno prebivalište, a na mestima gde je ranije često dolazio uopšte se ne pojavljuje. Ekipa Kurira obišla je sve kafiće i restorane gde smo ga ranije viđali, ali nismo uspeli da mu uđemo u trag.

- Nije dolazio ovde desetak dana sigurno, otkako je izbio ovaj skandal, nismo ga viđali - rekli su nam u skoro svim lokalima.

