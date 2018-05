(VIDEO) SLOBA SE UHVATIO ZA GLAVU I ZAPLAKAO: Luna mu postavila ovo pitanje, on se potpuno SLOMIO!

Luna Đogani ispitivala Slobodana Radanovića da li voli Kristinu Kockar, nakon čega je on rekao da je voli, ali ne kao muškarac ženu, već kao čoveka. Nešto kasnije, Luna je Slobu pitala još jedno otvoreno pitanje.

"Da se desi da se ti vratiš njoj, šta bi bilo?", pitala je Luna.

"Ništa", ništa kratko je rekao Sloba.

"Kako ništa? Da li bi bio srećan, jesi siguran da je ne? Da li bi bio sa nekim samo zato što ga žališ?", nastavila je Đoganijeva.

"Siguran sam, ako nisam do sad! Ne, ne bih bio! To sigurno ne! - rekao je Radanović.

Sloba je bio na ivici suza, a kada mu je Luna rekla da je nedavno sanjala sličnu situaciju kroz koju prolaze trenutno, Radanović je počeo još više da plače.

"Ti nisi kriv za to što se Kiji desilo. To je je*eni život! Ti njoj možeš uvek da se vratiš. Dobio si priliku, ali razmisli da li to želiš. Da li je to život koji želiš", pričala je Luna.

Kurir. rs/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir