(VIDEO) LUNA BIVŠEM NAPISALA LJUBAVNO: Znam da sam grešila, ali... PRUŽI MI ŠANSU!

Nakon razgovora sa Žutim o Slobi, Luna Đogani napisala je bivšem ljubavno pismo i zamolila ga da im "pruži šansu tamo negde gde je svet lepši".

"Znam da nikada nisam bila neki ekspert za pisanja, ali pored tebe, naučila sam i to. Ljubavice, osam meseci provedenih sa tobom u ovom paklu je nešto što ne mogu da zaboravim. Svako buđenje, svako spavanje, svaki doručak, večera, svaki zagrljaj, svaka uteha, poljubac, dodir, pogled, savet. Sve što smo delili ti i ja ne mogu da izbacim iz svog srca. Uvek sam verovala u pravu ljubav i nadala se da će se jednog dana desiti baš meni. U životu sam mnogo toga promenila, izgubila i zaboravila, ali tebe ne želim. Ti si najvernije biće u mom malom svetu. Ljubavi, znam da sam grešila i imala postupke koje nisi zaslužio, ali, veruj, nikada iz neke namere. Slobo, ja bih zbog tebe sve promenila, znam da je sve što si me ikada savetovao i govorio mi bilo iz dobre namere i mnogo toga si me naučio. Život koji vodimo ovde naterao me je na neke stvari, stvari koje ne čine mene i moj svet. Nikada u životu se nisam susrela sa ljudima i stvarima koje se ovde nalaze. Ljubavice, nemoj da me puštaš. Pruži nam šansu tamo negde gde je svet lepši. Pruži mi šansu!" piše u pismu.

Inače, Sloba je u toku Igre istine u petak uveče i te kako zamerio Luni što je zbog jedne pesme poljuljala njihovu vezu. Ona je tada za njim patila čitave noći.

Kasnije, Radanović je doneo odluku da na "Zadrugoviziji 3" peva sa još uvek zakonitom suprugom Kristinom Kijom Kockar, što je sve fanove podiglo na noge.

