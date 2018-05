ZAŠTO MI PRIČAŠ DA ME I DALJE VOLIŠ, A DOMUNĐAVAŠ SE SA LUNOM? Evo šta su sve Sloba i Kija rekli jedno drugom pre nastupa! (VIDEO)

Kristina Kockar i njen još zakoniti suprug Slobodan Radanović nastupali su prethodne noći zajedno na velikom muzičkom takmičenju i tada su osvojili sve simpatije kako publike, tako i žirija, pa su pokupili tri od četiri nagrade.

Iako Sloba pred kamerama u Beloj kući tvrdi da je zaljubljen u svoju devojku Lunu Đogani i da ne gaji emocije prema Kristini, ono što se dogodilo tik pred njihov nastup na takmičenju govori suprotno.

Naime, ono što gledaoci ne znaju, a dogodilo se u bekstejdžu jeste da je Kija upitala Radanovića zašto joj priča da je voli, a svi znaju da se on domunđava sa blogerkom. Kada ga je drugi put to isto pitala on joj je rekao da "ne zna šta oseća", a ona mu poručila da želi da se razvede od njega.

"Dok su mislili da ih kamera na snima, Kija i Sloba su se raspričali u bekstejdžu, pred sam nastup. Ona ga je pitala zašto joj priča da je voli, a sa druge strane trči kod Lune i domunđava se sa njom. Tada je on počeo da joj objašnjava da ne zna gde se nalazi od svega što ga je snašlo, na šta mu je Kija, iznervirana njegovim pravdanjem, samo rekla da hoće da se razvede od njega. Tu je on pobesneo i moguće da je i zbog toga bio tako neraspoložen tokom nastupa", ispričao je izvor blizak produckiji, koji je sasvim slučajno čuo razgovor supružnika.

Kako kamere nisu snimile ni momenat kada on njoj govori da je voli, pretpotstavlja se da se sve to odigralo do su njih dvoje putovali na sahranu njenog oca prošlog četvrtka. Na osnovu ovoga može se pomisliti da pevač vodi dvostruku igru ili ne može da se odluči koju devojku želi kraj sebe. Podsećanja radi, juče je Sloba rekao Miljani Kulić da ga Kockareva više ne zanima i da želi samo Lunu.

Takođe, pevač je tražio pauzu od svoje devojke kako bi razbistrio svoje misli. Da li je to uradio upravo zbog osećanja koga ima prema Krisitini i šta se zapravo krije iza njegovih reči ostaje da saznamo.

