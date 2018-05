JEZIVA ISPOVEST DOKTORKE ČIJI SE SIN UBIO POD UTICAJEM CRNE RUŽE: Upisao je školu u Americi i posle mesec dana pronađen je mrtav!

Učesnici šeste sezone rijalitija "Parovi" i ovog utorka na programu imaju "Ispovesti".

Sa njima će večeras razgovarati sa doktorkom Mirjanom Tomović, koja će otkriti kako se njen sin Filip ubio pod dejstvom sekte "Crna ruža".

Mirjana je bila uhapšena nakon pokretanja istrage zbog ubistva njenog sina Filipa, koji je tada imao 17 godina.

"Tačno je da sam uhapšena, šest godina nakon smrti mog sina. Za tih šest godina se desilo jedno veliko otkrovenje moje porodice. Mi nismo mogli da verujemo da taj svet negde postoji, ali on postoji svuda oko nas. Mi smo bili porodica za primer. Roditelji zaposleni, deca se školovala i obrazovala, slavile su se slave, patriotski smo odgojeni. Ipak, nažalost, u svemu tome smo presečeni 2002. godine. Moj sin je bio odličan đak i košarkaš. Upisao se u januaru 2002. godine u školu u Ameriku, a mesec dana nakon toga, on je stradao. On je jednom kasnio sa treninga, ali sam mislila da je ostao negde sa društvom ili da je zakasnio na autobus", počela je Mira i dodala:

"Ipak, oko pola 1 sam se već uplašila i probudila supruga. Tada smo krenuli u potragu za njim, tražili ga po bolnicama, policiji. Ipak, niko nije imao evidencije o njemu. Čitava familija se digla na noge. Ujutru smo otišli u školu, tamo su rekli da ga nema. On je poslednji put viđen taj dan u tri sata, kada je krenuo od drugove kući na trening. Ipak, jedan njegov drugar nam je rekao da se vraćao sa njim sa treninga, i da je on sišao iz autobusa gde uvek izlazi, da bi išao kući. Ipak, nije krenuo uobičajenim putem, nego je išao okolo. Tada smo krenuli u potragu na čitavom tom lokalitetu", otkrila je Mirjana.

"Filip je pronađen 13. februara 2002. godine, sa malom rupom od metka na čelu. Njega je pronašao jedan slučajni prolaznik. On je tu bio bačen. Mi tu priču nikada ne bi rasvetlili da jedna članica naše dalje familije nije rekla "kako bre ubijen, pa trebao je samo da bude ranjen". Sutra dan sam otišla na sudsku medicinu da dam saglasnost za obdukciju. Tražila sam tada da ga vidim, ali me doktor, koji je moj dobar prijatelj, molio da ga ne vidim, da ga ne pamtim takvog, a ja sam poslušala ne znajući šta se dešava. Prostor gde je on pronađen, bio je potpuno utaban u krug. U centru utabanog kruga su bile sveće upaljene naopačke, narukvica ženska, komad hleba i krst okrenut naopako. Odmah smo konsultovali ljude iz policije, a oni su nam rekli da je to sekta koja je tu imala ritual svoj, i da se taj ritual radi nad žrtvovanim mladim ljudskim bićem, kao i da su to utabali oni koji su se tuda kretali. Naša golgota tek tada počinje, odakle on u svemu tome? On se navodno ubio tu. Prvo su mi rekli da je to učinio desnom rukom, da bi, kada sam ja rekla da je nemoguće jer je on levoruk, rekli da se ubio sa obe ruke. Droga i alkohol nisu nađeni kod njega na obdukciji. Nakon toga, ja sam prekinula saradnju sa policijom, jer su napisali u zapisniku da je čauru odnela svraka", ispričala je Mirjana.

