JESI LI TI ZAOSTALA? Sloba urlao na Lunu, a ona otkrila da je shvatila SVE što se dešava! (VIDEO)

Sloba Radanović i Luna Đogani su pričali o aktuelnim stvarima koje im se dešavaju u životu, pa je blogerka pritom otkrila da je shvatila sve što se dešava.

Đoganijeva nije mogla da ćuti, pa je u dvrištu povela razgovor sa Slobom, koji je bio veoma iznerviran zbog njenih reči.

"Sve sam shvatila, ne mogu da ti kažem šta, molim te da me razumeš. Ti znaš najbolje šta se nalazi u tvojoj glavi i srcu, ja ti ne zameram. Možda neću imati potrebu da pričam sa tobom, ali ti možeš uvek. Uvek će biti tako. Želim ti samo da budeš srećan, šta god da se desi. Znaš koji je tvoj problem? Mnogo misliš na to šta će neko reći, zaboravi na sve oko sebe! Promenio si priču. U izolaciji si mi se zakleo za sve i da me voliš i da se nisu promenila osećanja, da nju ne voliš, da se nećeš miriti... sve si rekao!", rekla je Luna i dodala:

"Sutradan smo se pokačili oko nekih gluposti, onda si rekao da ti treba vremena da se oporaviš, da ne možeš više... Ti navodno pripremaš teren za nešto što se neće desiti, jer je dobila ono što je želela. Ona zna da me ne voliš i da sam ti bila samo strast. Ona te drži u šaci zbog nečega. Da li je to neki dogovor, ne znam. Rekla je da si njoj nešto rekao kad ste bili bez kamera i rekao si joj nešto što ona neće nikome da kaže", ispričala je Luna svoju stranu priče.

"I ona je meni rekla svašta, ali ni ja neću da izdam. To je rekla? To je rekla? Šta je onda dolazila pet puta kod mene? To što je bilo na sahrani to može biti samo njena reč protiv moje. Ona može da kaže šta hoće, mogu i ja... Ja sam tebi... Ke.a mi se od njenih pretnji više", branio se Sloba.

"Ako bi ona meni prešla preko svega, da li ti misliš da je to prava ljubav? To si me pitao! Zašto si me to pitao?", pitala je Luna.

"Eto, zanimalo me šta ti misliš. Ne mogu da ti kažem zašto, ne mogu da ti crtam neke stvari. Jesi ti mentalno zaostala?!", dodao je Sloba, a razgovor je ubrzo bio završen.

