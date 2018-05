MILAN JE SVE BLIŽI OTKRIVANJU IGRE LUNE, SLOBE I KIJE: Prišao Đoganijevoj sa šokantnim informacijama, a ona razvezala jezik! (VIDEO)

Milan Milošević pričao je sa Drvetom mudrosti o Luni Đogani, Kristini Kiji Kockar, Slobi Radanoviću i tome kako ga je glava zabolela od svega što se događa.

On je dobio tajnu zadatak da što pre otkrije da li između troje takmičara postoji neka skrivena igra, a odmah je započeo razgovor sa Lunom.

"Ovako. Nju je boleo stomak i rekla je da joj je krivo što hoće da se razvede. Oni su nešto pričali u bekstejdžu, a ja ispričam šta si ti rekla sinoć i tu je ispala totalno drugačija priča", počeo je MIlan.

"On sve što je rekao to je rekao pred vama, nemoj da mislite da je rekao nešto što drugi ne znaju", pravdala se Luna.

"On se tebi kleo da je ne voli, a ona je rekla da ćete čitati u intervjuu da li je voli ili je ne voli. Kaže da je postigla svoje i da će svakako razvesti. Rekla je i da joj je žao što te laže i da ćeš to videti. On se kune da nju voli, ona je sigurna da on tebe laže. Kao, ne može niko da zna njenog muža bolje od drugih", ispričao je Milan.

"Zakleo mi se da ne igra igru, da je ne voli, da mu je samo draga, eto, to je on meni rekao. Ja samo mislim da... Ona njega zna. Ne smem zbog sebe da ti kažem, veruj mi da uopšte nije za.ebancija. Ja sam njemu juče rekla: "Ti ne treba da se razvodiš, ti voliš to!", rekla je Luna.

Novinar se maksimalno potrudio da sazna sve o netrpeljivosti koja vlada između Slobe Radanovića i nje, a njegov zaključak bio je da pevač više ništa ne oseća prema njoj i da mu je ona bila samo strast.

