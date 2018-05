SVE OČI UPRTE U ZORICU DUKIĆ: Koliko razumem šta se dešava - MENE GASTOZ JOŠ UVEK VOLI!

Tenzija između bivših ljubavnika Zorice Dukić i Nenada Marinkovića Gastoza u poslednjih nekoliko dana je nepodnošljiva, međutim takmičarka rijalitija iskoristila je priliku da objasni brojnim posmatračima da ne postoji razlog za brigu.

"Moja mama se potresla zbog cele situacije sa Gastozom, ali ne treba da brine sve je u redu. Svi kažu da se popravilo moje ponašanje. Mnogi me ovde pominju, a koliko me moj bivši dečko Gastoz pominje, rekla bih da me on još uvek voli", zaprepastila je ona.

(Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Happy screenshot)

