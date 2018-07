ROKER BURNE PROŠLOSTI ULAZI U ZADRUGU 2: Žena mu je bila OVA jugoslovenska ZVEZDA, optužila ga je za nasilje, a SADA će ponovo biti u ŽIŽI JAVNOSTI! (FOTO)

“Zadruga 2“ počinje u septembru, a poznati roker “oštrog jezika“ i burne prošlosti trenutno je u pregovorima za ulazak u rijaliti.

foto: Printscreen YT

U pitanju je bubnjar poznate rokerske grupe “EKV“ Ivan Fece Firči koji se već takmičio u “Farmi” i na “Dvoru“ i ostao je upamćen kao neko ko je imao sukobe sa tadašnjim pobednikom Milošem Bojanićem. On je optužen i da je tukao bivšu suprugu Marinu Perazić.

Naime, Marina Perazić sa kojom ima dve ćerke i javno ga je optužila za batinjanje.

foto: Nebojša Mandić

"Ivan je znao da me udari u nekoliko navrata. Ali nikada nisam ni pokušala da mu vratim", govorila je ona za domaće medije.

Isticala je da se tada osećala uniženo.

foto: Printscreen YT

Firči je, kako je govorila, umeo i da je vređa.

"Onog trenutka kada sam ga prevazišla, tačnije kada sam prestala da ga volim, nisu me interesovala njegova vređanja. Bilo me je sramota i razmišljala sam o tome kako će sve to uticati na našu decu. Srećna sam, jer sam se spasla otkad više nisam u toj zajednici. Oslobodila sam se svakodnevnog verbalnog zlostavljanja. Kao da sam se ponovo rodila. Od tada datira nova etapa u mom životu. Živim onako kako ja želim, slobodna da se ponašam onako kako meni prija i mislim svojom glavom, odgovorna za svoje postupke kako priliči zreloj, odrasloj osobi", govorila je Marina Perazić.

On je sada u pregovorima sa televizijom “Pink“ da uđe u “Zadrugu“.

"Firči ima dobru saradnju sa “Pinkom“, te trenutno traju pregovori da postane zadrugar", kaže izvor.

foto: Printscreen YT

S obzirom na to da je i Marina Perazić bila na “Farmi“ ostaje otvoreno pitanje da li će možda ovoga puta dobiti poziv da uđu zajedno.

Očekuje se da će Firči ostati “na nivou“ i u drugoj sezoni “Zadruge“, te da će se oko njega dešavati svađe i intrige.

Kulijana! 😎 A post shared by Marina Perazic (@marinaperazic) on Jun 17, 2017 at 12:22pm PDT

A kada je u pitanju Miloš Bojanić, podsećamo, svađe Firčija i njega su u rijalitijima "Farma" i "Dvor" zaista bile mučne za gledanje, jer su pale teške psovke, prozivanje porodica, kao i polivanja.

A post shared by Marina Perazic (@marinaperazic) on Oct 29, 2015 at 8:12pm PDT

Kurir.rs/ Srbija Danas/ Blic / Foto: Printscreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir