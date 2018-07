NJEGOVA VEZA SA LEONTINOM LALIĆ INTRIGIRA SVE: A sada je Lazar Jakšić otkrio cimeru OVO i svi ga osudili! Mislio sam da će me neko prebiti

Učesnik rijalitija "Letnji kamp" Lazar Jakšić skrenuo je pažnju na sebe čim je uplovio u romansu sa jednom od najatraktivnijih kamperki, Leontinom Lalić, a sada je ispričao Žarku Brankoviću razlog zbog kojeg su ga mnogi osudili.

Naime, kamper je više puta rekao da gaji emocije prema šminkerki iz Bečeja, ali i da je svestan da je njihova veza veoma turbulentna i da ne može ni da pretpostavi kakav će biti krajnji ishod.

Nakon što su ovo dvoje takmičara zvanično objavili da više neće biti zajedno i da su stavili tačku na svoj odnos, već sledeći dan pali su ponovni poljupci,a i noć su proveli spavajući zajedno.

foto: Printscreen Happy TV

Jakšićev je u razgovoru sa Žarkom otkrio da voli da se izdvaja od drugih, da je svestan svojih talenata i da se trudi u svakom trenutku da pokaže narodu šta sve može i ume.

Čačanin je izjavio da ga mnogi smatraju lucidnim jer voli da se maskira i posećuje maskenbale.

"Redovno idem na Noć veštica, maskiram se u zombija i svi me gledaju kao ludaka. Moji to ne shvataju, a meni imponuje kada vidim da me svi gledaju kao dežurnu budalu koja voli da zabavlja druge", rekao je Lazar.

foto: Printscreen Happy TV

Kurir.rs

