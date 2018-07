ANDREANA ČEKIĆ OPLELA PO SAŠI VIDIĆU: Ceca ti je pomogla da se ne ugušiš u svom izmetu!

Andreana Čekić i Saša Vidić ne prestaju da se "kolju" u medijima i po društvenim mrežama, a ovoga puta pale su najteže reči do sada. Nakon što ju je on izvređao, ona mu je uzvratila istom merom.

Modni kreator pevačicu nije poštedeo zluradih komentara u jednom časopisu na račun njenog stajlinga i fizičkog izgleda, pa ju je opet namerno pecnuo.



- Grdana, u čemu je tvoj problem? Hoćeš da budeš riba? Pa ti u ovome i dalje izgledaš kao metla, to jest kao džoger, ili si možda želela da skineš Cecu? O tome možeš samo da maštaš, ona je ispred tebe 15 miliona svetlosnih godina! Sedi i ćuti, već sam ti prošli put rekao. Ne bih te ni ocenjivao, ali prosto nismo imali nikog ružnijeg ove nedelje da stavimo u rubriku. I ako ćemo realno, ružnije i lošije obučeno od tebe stvarno ne postoji - ocenio je Saša folkerku u modnom žiriju u nedeljniku Svet.

foto: Prinscreen

Čekićeva nije mogla da prećuti Vidićeve prozivke, pa je u naletu besa na Fejsbuku napisala otvoreno pismo, u kojem mu otvoreno preti.

- Ti i dalje ne možeš da shvatiš jer ti je droga pojela vijuge da ću te, svaki put kad izjaviš ružne stvari o meni, verbalnom šamarčinom vratiti u fabričko stanje zvano istina. Pa da počnemo... U prethodnom "ocenjivanju" s jedne strane govoriš da sam grdna, s druge strane da pokušavam da ličim na Cecu. Otkud sada te suprotnosti, otkud taj kontekst? Ah da... Setila sam se! Da nije razlog možda taj što si dobio šut kartu od Cece?

Od žene koja te je napravila, bila ti prijatelj pravi (možda čak i jedini), koja te je izdržavala i držala iznad vode da se ne ugušiš totalno u svom izmetu? Baš je ružno ogovarati one koji su te hlebom hranili, mada mene to kod tebe nije iznenadilo. Bilo je pitanje vremena kad ćeš ostati go i sam, jer kako seješ, tako i žanješ. Tebi niko ne može biti prijatelj, jer ti nisi prijatelj. Ti si tužan čovek. Gde su ti pozivnice na razna veselja koja su se dešavala ovih par meseci? Nigde te nisam videla. Kako to? Volela bih da sam te videla, pa da mi objasniš kako da se obučem. Šteta. Ponekad mi te je žao što te baš niko ne voli - napisala je pevačica i upozorila kolegnice da Sašino ocenjivanje stajlinga ne uzimaju zdravo za gotovo.

foto: Dragana Udovičić

Andreana se najviše potresla kada je Saša javno rekao da je izmislila trudnoću zarad marketinga i to mu nikad neće oprostiti.

- Ponoviću da ovo pišem isključivo iz razloga što si u emisiji "Premijera" rekao da sam izmislila trudnoću zarad publiciteta. Sram te bilo! Pisaću ti otvorena pisma, sve dok ne naučiš da budeš džentlmen i kako treba sa damama. Neće mi biti teško, jer mislim da tako ulivam nadu svim ženama, koje godinama pljuješ zarad parče hleba. Idi radi, pa ti to neće biti potrebno. Ako ti je lakše, možemo i na sud, samo ne znam ko će ti platiti advokata. Moršs da shvatiš da sam dobar čovek i da zaista brinem o tebi, zato ću te kao stari dobri prijatelj zamoliti da se dozoveš i prestaneš da se uvlačiš u još veće neprijatnosti - završava folkerka.



Marija Dejanović/ foto: Damir Dervišagić

